Caroline Dariant 2020 novemberében hívta fel az édesanyja, Gisèle Pelicot, hogy elmondja: aznap reggel tudta meg, hogy az férje, Dominique Pelicot csaknem tíz éven át elkábította őt, majd idegen férfiakat hívott, hogy megerőszakolják. A lányuk most a BBC-nek beszélt arról, hogy hogyan élte meg az egész Franciaországot felkavaró ügyet, amelyben az apja volt az elkövető, az anyja pedig az áldozat.

A most 46 éves Caroline Darian arról beszélt, hogy a telefonhívás pillanatában az élete megszűnt normálisnak lenni. „Emlékszem, kiabáltam, sírtam, még sértegettem is. Olyan volt, mint egy földrengés. Egy cunami” – mondta Darian, aki több mint négy évvel később úgy gondolja, hogy a húsz év börtönbüntetésre ítélt apjának „a börtönben kellene meghalnia”.

Gisèle Pelicot ügye nemcsak az éveken át tartó nemi erőszak horrorját hozta be a köztudatba, hanem az ezt lehetővé tévő bedrogozást is, a lánya pedig élete küldetésének tekinti, hogy felhívja erre a figyelmet – különösen, mert a hasonló eseteket gyakran nem jelentik, hiszen az áldozatoknak nincsenek emlékeik az őket ért bántalmazásról, vagy arról sem tudnak, hogy elkábították őket.

„Ha ma ébred fel egy nő úgy, hogy nem emlékszik semmire és nőgyógyászati problémái vannak, Gisèle Pelicot-ra fog gondolni” Stéphane Babonneau-nak, Gisèle Pelicot ügyvédjének 20 ezer felvételt kellett végignéznie arról, ahogy az elkábított ügyfelét több mint hetven férfi megerőszakolja. De ez után jött a még nehezebb feladat: meg kellett mutatnia a felvételeket az áldozatnak is.

Caroline Darian az elmúlt két-három évtized legszörnyűbb szexuális ragadozójának nevezte az apját. A nőt nemcsak az anyja ellen elkövetett erőszak sokkolta. Nem sokkal az ügy kirobbanása után a rendőrség két olyan fotót mutatott neki, amelyet az apja laptopján találtak. A képen egy eszméletlen nő volt látható pólóban és alsóneműben. Először nem ismerte fel magát a fotókon.

Darian most már azt mondja, bár az anyjával ellentétben bizonyítéka nincs rá, meg van győződve arról, hogy apja őt is bántalmazta és megerőszakolta – amit a férfi mindig is tagadott, bár a fotókra ellentmondásos magyarázatokat adott.

A borzalmak kiderülése után Caroline Darian könyvet kezdett írni Soha többé nem fogom apának hívni őt címmel, amely a család traumáját, illetve az áldozatok bedrogozásának a gyakorlatát járja körbe. Mint mondja, ezeknek az esetnek csaknem a felében az áldozatok ismerik a bántalmazójukat, és a veszély „belülről” leselkedik rájuk.

Elmondta azt is, hogy az anyjának, akit idegenek több mint kétszázszor erőszakoltak meg, nehezére esett elfogadnia, hogy a férje talán a lányukat is bántalmazta. Ennek ellenére anya és lánya egyetértett abban, hogy a tárgyalást a nyilvánosság előtt kell tartani, és így is történt. „Tudtam, hogy valami… szörnyűségen mentünk keresztül, de méltósággal és erővel kellett átvészelnünk” – mondta a BBC-nek.

Caroline Darian most annak tudatában próbál meg élni, hogy egyszerre gyereke az elkövetőnek és az áldozatnak is, amit szörnyű tehernek nevez. Dominique Pelicot-ban már nem az apját látja, hanem az elítélt bűnözőt. „De bennem van a DNS-e, és a fő ok, amiért ennyire elköteleztem magam a láthatatlan áldozatok mellett, az, hogy ez számomra egyúttal egy módja annak, hogy valódi távolságot tartsak ettől a fickótól. Teljesen más vagyok, mint Dominique.”