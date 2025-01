Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejüket kiutasítaná Magyarországról.","id":"20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775e8de9-e9f8-4ca9-9d4d-eb4c5d1ea940.jpg","index":0,"item":"9a13e4be-a0c5-4954-9a48-46f0db1c2793","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_antifa-ugy-vademeles-ilaria-salis","timestamp":"2025. január. 13. 10:32","title":"Egy német és egy olasz állampolgár ellen is vádat emeltek antifa-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz hasonlították, amit az a Mahamat Déby nyert, akivel Orbán is jó kapcsolatot ápol.","shortLead":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz...","id":"20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e.jpg","index":0,"item":"170ce5fd-eca6-4f7c-acff-27d0aa1172b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","timestamp":"2025. január. 12. 21:31","title":"A csádi kormánypárt szerezte meg a többséget a parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","shortLead":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","id":"20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac.jpg","index":0,"item":"327e5132-1ae2-4084-9293-377e767e921c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","timestamp":"2025. január. 13. 18:36","title":"Oroszország és Irán stratégiai partnerségre lép, a védelmi együttműködés bővítése is szerepel a tervek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik is.","shortLead":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik...","id":"20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"8f148d4a-6b70-4910-8f3e-eefb52d62561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","timestamp":"2025. január. 13. 08:03","title":"Olyan súlyos hibát talált valaki a Facebookon, hogy 40 millió forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226c2f35-a9af-49a6-9236-ad73eecaed1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezők közül egyéniben így már csak Marozsán Fábián maradt versenyben a melbourne-i tornán.","shortLead":"A magyar teniszezők közül egyéniben így már csak Marozsán Fábián maradt versenyben a melbourne-i tornán.","id":"20250114_bondar-anna-australian-open-tenisz-vang-ja-fan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/226c2f35-a9af-49a6-9236-ad73eecaed1d.jpg","index":0,"item":"ff0f33f0-f3b5-4ab3-8e39-3e3d8d29a854","keywords":null,"link":"/sport/20250114_bondar-anna-australian-open-tenisz-vang-ja-fan","timestamp":"2025. január. 14. 05:58","title":"Bondár Anna búcsúzott az Australian Open első körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3517ab58-d4bc-4313-bc69-56212f0bcdff","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia sok, ténylegesen kreatívnak tekinthető feladatot végez el jól – mutat rá Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia sok, ténylegesen kreatívnak tekinthető feladatot végez el jól – mutat rá Ethan...","id":"20250112_Hogyan-vonhatjuk-be-a-mesterseges-intelligenciat-a-kreativ-munkakba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3517ab58-d4bc-4313-bc69-56212f0bcdff.jpg","index":0,"item":"ed4163da-4b42-4a8e-be5c-2f82fe1d5ae6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250112_Hogyan-vonhatjuk-be-a-mesterseges-intelligenciat-a-kreativ-munkakba","timestamp":"2025. január. 12. 19:15","title":"Hogyan vonhatjuk be a mesterséges intelligenciát a kreatív munkákba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","shortLead":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","id":"20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a.jpg","index":0,"item":"528b30e6-793d-44fb-956e-bac630ab7412","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 14:15","title":"Kiderült, hogy a postások béremelésének közel fele teljesítményalapon megy majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. Zsolt még december 20-án telefonált be a rendőrségre azzal, hogy egy XIV. kerületi szórakozóhelyen éjfél után bomba fog robbanni.","shortLead":"H. Zsolt még december 20-án telefonált be a rendőrségre azzal, hogy egy XIV. kerületi szórakozóhelyen éjfél után bomba...","id":"20250113_bomba-zuglo-fenyegetes-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8c46724b-4570-48c6-bb69-8101e71fd165","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_bomba-zuglo-fenyegetes-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 13. 09:15","title":"Elfogták a bombával fenyegetőző zuglói férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]