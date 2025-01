Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars rajongói, de mára legendás baráti-művészi kapcsolat alakult ki a két zenekar között, amit szombaton a Papp László Arénában közös koncerttel koronáznak meg. Közös interjú a zenekarok frontembereivel, Oláh Józseffel és Palágyi Máté „Kakassal”.","shortLead":"Nem könnyen fogadták el egymás stílusát az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt és a miskolci...","id":"20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd6e5dc9-512c-4f95-b7a3-eea0b19b4e4d.jpg","index":0,"item":"69acbab1-11c0-4041-8d45-6015ca0a8713","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Bohemian-Betyars-Parno-Graszt-koncert-arena-ciganyzene-punk-roma","timestamp":"2025. január. 14. 20:00","title":"„Ne aggódjatok, ők ezt úgy hívják, hogy pogó, ti nyugodtan táncoljatok mellettük” – közös arénakoncertre készül a Bohemian Betyars és a Parno Graszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb államfő azután döntött így, hogy egy felmérésből kiderült: a lakosság 52 százaléka a leváltását szeretné.","shortLead":"A szerb államfő azután döntött így, hogy egy felmérésből kiderült: a lakosság 52 százaléka a leváltását szeretné.","id":"20250114_szerbia-alekszandar-vucsics-bizalmi-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d.jpg","index":0,"item":"c5037ee2-1fbd-4f83-a762-6584d067322e","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_szerbia-alekszandar-vucsics-bizalmi-nepszavazas","timestamp":"2025. január. 14. 17:32","title":"Vucsics bizalmi népszavazást kezdeményezett saját maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","shortLead":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","id":"20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be.jpg","index":0,"item":"8d5b5e41-0fac-449b-a4cc-b862889e4b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","timestamp":"2025. január. 14. 06:15","title":"GKI: Felcsúton képződött az egy lakosra jutó legtöbb nettó tőkejövedelem 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még a történetnek folytatása. ","shortLead":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még...","id":"20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa.jpg","index":0,"item":"c3f9a9d1-b52e-411f-9078-2ccf815c04d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","timestamp":"2025. január. 15. 16:32","title":"Deutsch Tamás belekötött Magyar Péterbe, saját szavait próbálja ellene fordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg a kapcsolatunk, ha túl szoros, nem a korának megfelelő érzelmi kapcsolódás jön létre, és ártunk-e vagy használunk azzal, ha mindent „őszintén”, már-már túl őszintén megosztunk vele?","shortLead":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg...","id":"20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8.jpg","index":0,"item":"0b9488af-96ca-4eb4-ac14-4c6a430fb16f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","timestamp":"2025. január. 14. 12:46","title":"Ezért ártalmas, ha a gyerekem a lelki társam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezt a miniszter a csatorna tudósítójával közölte, aki a vasúton tapasztalt fennakadásokról akart kérdezni.","shortLead":"Ezt a miniszter a csatorna tudósítójával közölte, aki a vasúton tapasztalt fennakadásokról akart kérdezni.","id":"20250115_lazar-rtl-kozlekedes-lejaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"b81af7d6-61f2-4f7b-aba7-878df63719fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lazar-rtl-kozlekedes-lejaratas","timestamp":"2025. január. 15. 16:53","title":"Lázár szerint az RTL-t fizetik azért, hogy lejárassa a magyar közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","shortLead":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","id":"20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b.jpg","index":0,"item":"86b8aa61-3557-42e6-acec-b7a75c5e5bad","keywords":null,"link":"/elet/20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","timestamp":"2025. január. 14. 11:21","title":"Száz fontot számol fel egy brit vendéglő, ha valaki ananászt kér a pizzájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány a Bloomberg értesülései szerint azt fontolgatja, hogy Elon Musk cégének, az X-nek adja el a TikTok amerikai üzletágát. A lépéssel a Trump-adminisztrációhoz is szeretnének eggyel közelebb kerülni.","shortLead":"A kínai kormány a Bloomberg értesülései szerint azt fontolgatja, hogy Elon Musk cégének, az X-nek adja el a TikTok...","id":"20250114_elon-musk-tiktok-egyesult-allamok-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"dd198c6e-e3bf-4a3c-bc89-61980d589bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_elon-musk-tiktok-egyesult-allamok-vasarlas","timestamp":"2025. január. 14. 08:35","title":"Elon Musk veheti meg a TikTok amerikai üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]