Timothée Chalamet egy Lime biciklin gördült be új filmje, a Sehol se otthon londoni premierjére, de mivel szabálytalanul parkolt le vele, megbírságolták – írja a Variety.

Chalamet azt mondta, részben környezeti szempontok miatt döntött az elektromos bicikli mellett, részben meg azért, hogy egyáltalán időben odaérjen a bemutatóra. Igaz, hogy így a csúcsforgalomban jól sikerült lavíroznia, a vörös szőnyegen pedig vagány fotók készültek róla, de 60 fontja (nagyjából 29 ezer forint) bánta, hogy hanyagul hagyta ott a bringát.

Azt nem tudni, mi volt Chalamet pontos útvonala, vagy hogy mekkora távolságot tett meg egyáltalán a biciklivel, a The Guardian tudósítója ugyanakkor megjegyezte: az, hogy a színész makulátlan outfitben és a ziláltság legkisebb jele nélkül érkezett, inkább bizonyítja, hogy színpadi kelléknek használta a kétkerekűt, mintsem hogy a zsúfolt londoni utcákat szelte át vele.

A Bob Dylan-filmet James Mangold rendezte, Chalamet mellett feltűnik benne Edward Norton, Monica Barbaro és Elle Fanning is. A történet a kezdeti folkzenei sikerektől 1965-ig követi a ma már élő legendának számító, Nobel- és Oscar-díjas zenész karrierjét – ekkor váltott át elektromos gitárra.

A film készítésében maga a 83 éves Dylan is részt vett, aki nagyon elégedett a castinggal: egy Twitter-posztban azt írta Chalamet-ről, hogy remek színésznek tartja, és biztos benne, hogy az alakítása teljesen hiteles lesz. Úgy tűnik, a kritika is díjazza Chalamet munkáját, mert a Golden Globe-on, a Critics Choice Awardson, a SAG Awardson és a BAFTA-n is kapott jelölést a legjobb férfi főszereplő kategóriában, valószínűleg az Oscaron is fog. Ha így lesz, akkor a második Oscar-jelölését zsebelheti be a Szólíts a neveden után.