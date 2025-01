Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és a tisztán elektromos vadonatúj Volvo EX90-et.","shortLead":"Magyarországra érkezett a svéd márka két új gigantikus SUV-ja, kipróbáltuk a felfrissített hibrid Volvo XC90-et és...","id":"20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5162f906-f1ce-48f5-895e-75e31f00b44b.jpg","index":0,"item":"43cefc05-3a1f-4204-b5e4-60ec0769ea12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_a-leghatalmasabb-uj-volvok-vezettuk-hibrid-xc90-villanyos-ex90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 14. 13:29","title":"A leghatalmasabb új Volvók: vezettük a hibrid XC90-et és a villanyos EX90-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d685c0-cec4-454d-ab30-dfff64f97f15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 53 éves nő online csalás áldozata lett, közel 340 millió forintnyi összeggel rövidítették meg, és közben elvált a férjétől is. ","shortLead":"Az 53 éves nő online csalás áldozata lett, közel 340 millió forintnyi összeggel rövidítették meg, és közben elvált...","id":"20250116_Online-atveres-csalok-al-Brad-Pitt-igazi-Brad-Pitt-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d685c0-cec4-454d-ab30-dfff64f97f15.jpg","index":0,"item":"8501898a-781a-4dd2-88ca-5c5e61e77f6f","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Online-atveres-csalok-al-Brad-Pitt-igazi-Brad-Pitt-reakcio","timestamp":"2025. január. 16. 09:59","title":"Megszólalt az igazi Brad Pitt a francia nő ügyéről, akit az ál-Brad Pitt vert át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","shortLead":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","id":"20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b.jpg","index":0,"item":"d30c59d8-7438-4288-9893-6d3f86a2d740","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","timestamp":"2025. január. 14. 17:19","title":"Egy lengyel polgármester arról győzködi Elon Muskot, hogy vegye meg a városában található kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt bennük. ","shortLead":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt...","id":"20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4.jpg","index":0,"item":"9f28f232-b349-47d5-b959-4e0f21aed85a","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","timestamp":"2025. január. 14. 17:40","title":"Különleges záradékot iktattak Nicole Kidman szerződésébe a Tom Cruise-zal forgatott szexjelenetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","shortLead":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","id":"20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0.jpg","index":0,"item":"a7ed434f-7585-4ce4-a55d-f6332a1cb934","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","timestamp":"2025. január. 14. 13:42","title":"Új nyomozást akar Hasfelmetsző Jack egyik áldozatának leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem ugyanannyival növelte, ám ezzel sem sikerült az év végén az államadósság rátáját csökkenteni.","shortLead":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem...","id":"20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"226b6147-7268-4ac9-8459-649ec6501013","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 16. 10:10","title":"Hiába trükközött a kormány, az alaptörvény elvárása ellenére sem sikerült csökkentenie az államadósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","shortLead":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","id":"20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01.jpg","index":0,"item":"a22d5886-e8ee-4a97-a4f3-d40f157f991b","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","timestamp":"2025. január. 16. 10:35","title":"Főszerkesztőt vált a magyar Forbes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14913f23-9a11-4cc7-8b2f-197b83106842","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az árokbetemetés szellemében próbálják a szervezők – az állami támogatások elmaradása ellenére is – megrendezni a 13 év szünet után újrainduló Magyar Filmszemlét. Külön kérték például a rekordköltségvetéssel készült filmek producereit is, hogy nevezzék be az alkotásaikat, de ők ezt elutasították. Interjú Muhi András producerrel, a Magyar Filmművészek Szövetsége elnökével, a szemle főszervezőjével.","shortLead":"Az árokbetemetés szellemében próbálják a szervezők – az állami támogatások elmaradása ellenére is – megrendezni a 13 év...","id":"20250115_44-magyar-filmszemle-muhi-andras-producer-magyar-filmmuveszek-szovetsege-elnoke-most-vagy-soha-hadik-low-budget-film-szamizdatfilm-fuggetlen-film-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14913f23-9a11-4cc7-8b2f-197b83106842.jpg","index":0,"item":"71f52c3f-4524-40ac-9c53-1b3cec740f96","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_44-magyar-filmszemle-muhi-andras-producer-magyar-filmmuveszek-szovetsege-elnoke-most-vagy-soha-hadik-low-budget-film-szamizdatfilm-fuggetlen-film-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 18:30","title":"„Nagyon sajnálom, hogy nem neveztek” – a filmszemle újraindul, a Most vagy soha! és a Hadik távol marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]