[{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","shortLead":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","id":"20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"9990a4a1-11c8-41ae-bb19-a063b7d8694f","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","timestamp":"2025. január. 15. 20:41","title":"Putyin azt fogja követelni a Trumppal folytatott tárgyalásokon, hogy Ukrajna soha ne csatlakozzon a NATO-hoz – állítja a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4852ba-fca7-405a-b255-edd4de6b74c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon mindig van nála egy lófej?","shortLead":"Vajon mindig van nála egy lófej?","id":"20250116_Lofej-M1-hirado-havazas-riport-hoeses-Pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4852ba-fca7-405a-b255-edd4de6b74c7.jpg","index":0,"item":"5fc294e6-23c0-444e-965b-728ff06542b2","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Lofej-M1-hirado-havazas-riport-hoeses-Pecs","timestamp":"2025. január. 16. 12:33","title":"Egy lófejet viselő férfi dobta fel az M1 esti híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Skoda Superben a választás után adott túl az önkormányzat, ám október végén a volt polgármestert egy megszólalásig hasonló autóban látták újra.","shortLead":"A Skoda Superben a választás után adott túl az önkormányzat, ám október végén a volt polgármestert egy megszólalásig...","id":"20250117_nagykorosi-polgarmester-szolgalati-auto-vasarlas-eladas-alacsony-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199.jpg","index":0,"item":"4633720d-229b-41c0-b87a-2c507fd6105b","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nagykorosi-polgarmester-szolgalati-auto-vasarlas-eladas-alacsony-ar","timestamp":"2025. január. 17. 16:21","title":"Tizedáron adta el az önkormányzat a volt nagykőrösi polgármester szolgálati autóját, amely hamarosan visszatért a városba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b534f65d-66bb-4a58-8b94-ad8d4977747b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A magyar prémiumpiacon tovább növelte elsőségét a BMW, mely idén nemcsak a vadonatúj debreceni Neue Klasse, hanem a méregerős új M5 és a felfrissített 2-es Gran Coupé révén is hallatni kíván magáról.","shortLead":"A magyar prémiumpiacon tovább növelte elsőségét a BMW, mely idén nemcsak a vadonatúj debreceni Neue Klasse, hanem...","id":"20250117_mar-csore-toltve-az-elso-debreceni-villanyauto-a-hazai-piacot-uralo-bmw-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b534f65d-66bb-4a58-8b94-ad8d4977747b.jpg","index":0,"item":"4ede2918-f0b9-47a3-bb03-e067eefed5fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_mar-csore-toltve-az-elso-debreceni-villanyauto-a-hazai-piacot-uralo-bmw-tol","timestamp":"2025. január. 17. 07:21","title":"Már csőre töltve az első debreceni villanyautó a hazai piacot uraló BMW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is világhírű vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni.","shortLead":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember...","id":"20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b.jpg","index":0,"item":"0735019c-603b-4d6a-a604-8cc1b38cc365","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","timestamp":"2025. január. 17. 08:37","title":"Változni szeretnénk? Tanulásra buzdít egy milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d34fdc-ed0e-4a7f-8196-ae1a880d2f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint felelőtlen, hogy néhány képviselő a parlamenti szavazás idejére ott hagyja az italát egy közeli bárban, majd amikor végzett, visszatér hozzá. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint felelőtlen, hogy néhány képviselő a parlamenti szavazás idejére ott hagyja az italát...","id":"20250116_bedrogoztak-egy-not-alkohol-bar-brit-parlament-koktel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85d34fdc-ed0e-4a7f-8196-ae1a880d2f34.jpg","index":0,"item":"70586598-1b81-43cb-8dcd-b3b63565c451","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bedrogoztak-egy-not-alkohol-bar-brit-parlament-koktel","timestamp":"2025. január. 16. 15:34","title":"Miután bedrogoztak egy nőt a Parlamentnél, figyelmeztették a brit képviselőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül az italukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi visszaélés miatt.","shortLead":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi...","id":"20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"427f372e-583f-4ce6-ba60-7152c19dd405","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 07:18","title":"Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","shortLead":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","id":"20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"e56f55bc-6757-4879-b43b-ac30aa7b7252","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","timestamp":"2025. január. 16. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj Opel Fronterát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]