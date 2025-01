Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","shortLead":"Január 18-án ünnepli a 70. életévét az Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer.","id":"20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae101ba3-7b1a-4cc0-a1b1-fcbe11dcacc1.jpg","index":0,"item":"f75ec80f-afc3-42db-bba6-44cb4f9459c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Farkasokkal-tancolt-tobb-volt-mint-testort-es-visszautasitotta-Tarantinot---Kevin-Costner-70-eves","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Farkasokkal táncolt, több volt, mint testőrt, és visszautasította Tarantinót - Kevin Costner 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","shortLead":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","id":"20250117_sved-banan-fobias-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0.jpg","index":0,"item":"5975f5c5-85d8-4bf8-83cc-6a8c9339da0d","keywords":null,"link":"/elet/20250117_sved-banan-fobias-miniszter","timestamp":"2025. január. 17. 05:31","title":"Így bolygatta fel Svédországot a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter banánfóbiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak napidíjfedezetét is, és csökkentették a Legfelső Bíróság és a Köztársasági Elnöki Hivatal büdzséjét. ","shortLead":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak...","id":"20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"2a2a1543-7ee2-4223-bdc0-63b6d82b343b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. január. 17. 20:23","title":"Lengyel költségvetés: Donald Tusk miniszterelnök győzött, Duda meghátrált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s közben olyan imádattal hódol a mammonnak, hogy nemcsak a saját, hanem a főnöke pénzét is fialtatja. Vélemény.","shortLead":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rábízott vagyont, s...","id":"20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"db682d72-9133-4e89-852b-dae66b928d85","keywords":null,"link":"/360/20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Dobszay János: Orbán és Rogán immár egymás foglya, egymást fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt a Donald Trump beiktatásaival kapcsolatos várakozásairól és a gazdasági helyzetről.","shortLead":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt...","id":"20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"e617ab3d-0eac-43c6-9545-d79bf99deebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","timestamp":"2025. január. 17. 07:46","title":"Orbán: Kedd reggel egy más nap kel fel a nyugati világ fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott – ám mivel nem volt jegye, megbüntették.","shortLead":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott –...","id":"20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277.jpg","index":0,"item":"e05d2a98-fd4f-496d-ae33-a59a3fe1e7a6","keywords":null,"link":"/elet/20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","timestamp":"2025. január. 17. 17:55","title":"Egy magyar férfi két kocsi között, a kábelekbe kapaszkodva „utazott” egy nagy sebességű német vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","shortLead":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","id":"20250118_hermelin-menyet-cuki-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300.jpg","index":0,"item":"19120ea0-7bab-4db4-91a2-410aa0ad8259","keywords":null,"link":"/elet/20250118_hermelin-menyet-cuki-video","timestamp":"2025. január. 18. 06:42","title":"Megszelídítette a cuki hermelint, ami hálából leölt neki egy nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár, hogy valósággal kilő az egyik csokoládémárka forgalma. A szigetország híres arról, hogy a Nyugatról érkező hatásokat úgy alakítja, hogy azokra később alig lehet ráismerni. Így tettek a Kit Kattel is, ami mára a diákoknak nem csupán egyszerű csokoládé, sokkal több annál.","shortLead":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár...","id":"20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf.jpg","index":0,"item":"68dad74d-20c8-43a4-947e-2d0a918482b8","keywords":null,"link":"/elet/20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","timestamp":"2025. január. 17. 15:35","title":"Miért őrülnek meg a japánok a Kit Katért iskolai vizsgák idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]