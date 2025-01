Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","shortLead":"A hófehér apróság egyszerre aranyos és halálos.","id":"20250118_hermelin-menyet-cuki-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3cf9a5-d176-4405-98e0-7e0fcb5b1300.jpg","index":0,"item":"19120ea0-7bab-4db4-91a2-410aa0ad8259","keywords":null,"link":"/elet/20250118_hermelin-menyet-cuki-video","timestamp":"2025. január. 18. 06:42","title":"Megszelídítette a cuki hermelint, ami hálából leölt neki egy nyulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy sikert arat a rajongók között Majka új száma, vannak, akik egyenesen Magyar Pétert vélik felfedezni a klip pozitív figurájában, aki igazmondásra készteti a történetben miniszterelnököt alakító politikust. A pozitív hangok mellett azonban olyanok is akadnak, akik szerint az előadó csak helyezkedni akar.","shortLead":"Nagy sikert arat a rajongók között Majka új száma, vannak, akik egyenesen Magyar Pétert vélik felfedezni a klip pozitív...","id":"20250118_Bodocsi-magassag-Le-a-kalappal-sorjaznak-a-gratulaciok-az-uj-Majka-klip-alatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"ff13fa6b-60b3-4243-ac35-fcc94da4d568","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Bodocsi-magassag-Le-a-kalappal-sorjaznak-a-gratulaciok-az-uj-Majka-klip-alatt-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 19:16","title":"„Bödőcsi magasság! Le a kalappal!” – sorjáznak a gratulációk az új Majka-klip alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. ","shortLead":"“Ha a helyzet úgy kívánja.” Tibor Gašpar Fico pártjának a képviselője. ","id":"20250118_A-szlovak-parlament-kormanyparti-alelnoke-nem-zarna-ki-annak-lehetoseget-hogy-Szlovakia-egyszer-kilep-az-EU-bol-vagy-a-NATO-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"cc7a6786-1df1-45d1-b993-7f3d1880b8c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_A-szlovak-parlament-kormanyparti-alelnoke-nem-zarna-ki-annak-lehetoseget-hogy-Szlovakia-egyszer-kilep-az-EU-bol-vagy-a-NATO-bol","timestamp":"2025. január. 18. 14:57","title":"A szlovák parlament kormánypárti alelnöke nem zárná ki annak lehetőségét, hogy Szlovákia egyszer kilép az EU-ból vagy a NATO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57bb29-7999-4cf6-877e-e2101b827a31","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A hatvanas években még a rádiók voltak a Las Vegas-i CES techkiállítások sztárjai, a nyolcvanas években a kvarcórákat nézték nagy izgalommal, az évezred elején az autós navigáció ment nagyot. Összeállításunkban a múlt héten rendezett technológiai show idei érdekességei között válogatunk.","shortLead":"A hatvanas években még a rádiók voltak a Las Vegas-i CES techkiállítások sztárjai, a nyolcvanas években a kvarcórákat...","id":"20250117_hvg-ces-2025-ujdonsagok-projektor-fuszeradagolo-allatrontgen-mesterseges-intelligencia-elektromos-korcsolya-okostoll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd57bb29-7999-4cf6-877e-e2101b827a31.jpg","index":0,"item":"5b8a6256-2c37-4b83-962c-289ba11c5823","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-ces-2025-ujdonsagok-projektor-fuszeradagolo-allatrontgen-mesterseges-intelligencia-elektromos-korcsolya-okostoll","timestamp":"2025. január. 17. 18:25","title":"Kevesen látták, de sokak hasznára válhat: öt új készülék, ami önnek is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az érintett részvények forgalmának harmada, a BÉT összforgalmának 40-90 százaléka is hozzá volt köthető egyes napokon. ","shortLead":"Az érintett részvények forgalmának harmada, a BÉT összforgalmának 40-90 százaléka is hozzá volt köthető egyes napokon. ","id":"20250117_mnb-birsag-tozsdei-manipulacio-maganszemely-bet-budapesti-ertektozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"8c4550a4-c92b-416f-b33a-cd04fa4974c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_mnb-birsag-tozsdei-manipulacio-maganszemely-bet-budapesti-ertektozsde","timestamp":"2025. január. 17. 12:58","title":"Tízmilliós bírságot kapott egy tőzsdei öreg róka, mert mókolni próbált az árfolyamokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","shortLead":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","id":"20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"e549dbd7-7b33-48ff-841d-2300c383e3b1","keywords":null,"link":"/elet/20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","timestamp":"2025. január. 17. 15:57","title":"Dopeman a Magyar Nemzeti Hiphop Alapítványról: „Az egész egy zen-játék, egy trükk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott – ám mivel nem volt jegye, megbüntették.","shortLead":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott –...","id":"20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277.jpg","index":0,"item":"e05d2a98-fd4f-496d-ae33-a59a3fe1e7a6","keywords":null,"link":"/elet/20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","timestamp":"2025. január. 17. 17:55","title":"Egy magyar férfi két kocsi között, a kábelekbe kapaszkodva „utazott” egy nagy sebességű német vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]