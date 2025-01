Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","shortLead":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","id":"20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5.jpg","index":0,"item":"0da0ef54-8600-49be-8dfa-55201da07ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","timestamp":"2025. január. 19. 14:57","title":"Karácsony Gergely: A Városháza nem túl szép, de majd eltakarjuk – nagyon menő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad fogódzókat Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője.","shortLead":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad...","id":"20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca.jpg","index":0,"item":"70010229-2af7-418e-8963-d0fe24fa3298","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","timestamp":"2025. január. 19. 11:30","title":"Megtakarításaink kezelését különösen most érdemes szakértőkre bízni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","shortLead":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","id":"20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746.jpg","index":0,"item":"cf86059c-96cb-4cb6-9764-d7de420ae505","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","timestamp":"2025. január. 18. 11:55","title":"Beszivárgott egy fegyveres az iráni Legfelsőbb Bíróság épületébe és lelőtt két bírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A MÁV közleménye szerint a vasutasok “bátor, hatékony és eredményes döntést hoztak”, amikor kihúzták a kocsikat műhelyből.","shortLead":"A MÁV közleménye szerint a vasutasok “bátor, hatékony és eredményes döntést hoztak”, amikor kihúzták...","id":"20250118_Korhazban-apolnak-egy-tolatasvezetot-aki-segitett-oltani-az-ego-mozdonyt-a-Keletinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"cc3f8d63-cf36-42c9-8dcc-cb11c2103bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Korhazban-apolnak-egy-tolatasvezetot-aki-segitett-oltani-az-ego-mozdonyt-a-Keletinel","timestamp":"2025. január. 18. 11:22","title":"Kórházban ápolnak egy tolatásvezetőt, aki segített oltani az égő mozdonyt a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2fc7a6-0dc8-4520-91f9-0671847bb13f","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"A 33 országban végzett kutatásban a megkérdezettek közel háromnegyede mondta, hogy a tavalyinál jobb évre számít 2025-ben. Ám a magyarok alig több mint fele tenne személyesen is azért, hogy ez így legyen.","shortLead":"A 33 országban végzett kutatásban a megkérdezettek közel háromnegyede mondta, hogy a tavalyinál jobb évre számít...","id":"20250118_hvg-tenytar-joslatok-2025-ipsos-kozvelemeny-kutatas-33-orszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2fc7a6-0dc8-4520-91f9-0671847bb13f.jpg","index":0,"item":"b941470f-55a1-40fa-8f7e-e7cd8dfaff7c","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-tenytar-joslatok-2025-ipsos-kozvelemeny-kutatas-33-orszag","timestamp":"2025. január. 18. 15:15","title":"Globális Ipsos-felmérés: több esélyt adunk a rákgyógyszer megtalálásának, mint az ukrajnai és a közel-keleti békének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hazatérő családok 4 ezer eurót, míg az egyedülállók ezer eurót kaphatnak.","shortLead":"A hazatérő családok 4 ezer eurót, míg az egyedülállók ezer eurót kaphatnak.","id":"20250117_penz-nemetorszag-sziria-menekultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"c476ba68-73dc-4094-aaf0-10d7ae02a7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_penz-nemetorszag-sziria-menekultek","timestamp":"2025. január. 17. 21:57","title":"Pénzt ad Németország a Szíriába visszatérő menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit. Ugyanazon a napon jelent meg a volt TV2-s Majka új, kormánykritikus klipje, a Csurran, cseppen.","shortLead":"A névtelen véleménycikk szerzője formálisan azért borult ki, mert Majka kritizálta Donald Trumpot és szavazóit...","id":"20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"14e9f200-eaa9-4470-a4b9-0197ab66cdfe","keywords":null,"link":"/elet/20250119_A-kormanyparti-TV2-paros-labbal-szallt-bele-Majkaba-kormanykritikus-uj-klipje-utan","timestamp":"2025. január. 19. 13:21","title":"A rapháború, amit senki sem látott jönni: a kormánypárti TV2 páros lábbal szállt bele Majkába kormánykritikus új klipje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]