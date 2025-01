Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami több különböző adat együttes elemzése alapján jelez, ha valakinél szív- és érrendszeri megbetegedés lehet kialakulóban.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztenek, ami több különböző adat együttes elemzése alapján...","id":"20250123_mesterseges-intelligencia-sziv-es-errendszer-megbetegedesek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"f3a3be25-b75a-451c-b90f-d2c7ce05171f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mesterseges-intelligencia-sziv-es-errendszer-megbetegedesek-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 23. 20:03","title":"Milliók életét mentheti meg évente egy új orvosi mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d733745-136b-440a-baa0-c0d7fdd0144a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben akár az iPhone-ok is humanoid robotok „keze” alatt készülhetnek – de egyelőre más téren próbálgatja őket a Foxconn.","shortLead":"A jövőben akár az iPhone-ok is humanoid robotok „keze” alatt készülhetnek – de egyelőre más téren próbálgatja őket...","id":"20250122_foxconn-ubtech-robotics-megallapodas-humanoid-robotok-alkalmazasa-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d733745-136b-440a-baa0-c0d7fdd0144a.jpg","index":0,"item":"5e0d1a9d-1d10-44bd-ab6e-6c731122d4cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_foxconn-ubtech-robotics-megallapodas-humanoid-robotok-alkalmazasa-gyartas","timestamp":"2025. január. 22. 14:03","title":"Humanoid robotok állnak munkába a gyárban, ahol az iPhone-ok is készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták, hogy az őslény nem ahhoz a fajhoz tartozik, amihez addig besorolták.","shortLead":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták...","id":"20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f.jpg","index":0,"item":"155f616d-e4c1-47bf-94c2-5db5bc08a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","timestamp":"2025. január. 22. 08:03","title":"Lebombázták a II. világháborúban, így aztán csak most, 111 éves fotókon találtak egy új dinoszauruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem véletlen, hanem Orbánék ajándéka.","shortLead":"A Vsquare hírlevele szerint az, hogy Donald Trump beiktatása és a mini-Dubaj szerződés aláírása egy napra esett nem...","id":"20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65.jpg","index":0,"item":"7ea4e0da-0b42-41de-82cf-06e4aef4f52e","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_mini-dubaj-rakosrendezo-jared-kushner-trump","timestamp":"2025. január. 23. 20:28","title":"Trump veje is beszállhat a rákosrendezői fejlesztésekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","shortLead":"Együtt forgatták a Herék, avagy a tojástánc című filmet és több más polgárpukkasztó alkotást. ","id":"20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6909bb52-eeb9-4dd6-b782-89a0280254e7.jpg","index":0,"item":"65edaea0-3fb9-472b-90ed-b79af12c74e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250122_Meghalt-Bertrand-Blier-a-jelentos-polgarpukkaszto","timestamp":"2025. január. 22. 09:21","title":"Meghalt Bertrand Blier, aki imádott Depardieu-vel provokálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat összetartó értékek lerombolásától reméli saját felszabadulását minden béklyó alól. Vélemény.","shortLead":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat...","id":"20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"ec83dbaf-9e78-42c4-a477-2a3245f47a91","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Gergely Márton: A mi szuverenitásunk – Trumptól, Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","shortLead":"Nehéz magyarázatot találni az ilyen jelenetekre.","id":"20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91776d9c-79de-497f-98a5-5bf1208f93af.jpg","index":0,"item":"f43f157c-27dc-4dd5-9096-bd493dfce484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Volkswagen-Touareg-amokfuto-sofor-video","timestamp":"2025. január. 23. 14:34","title":"Centiken múlt, hogy nem okozott balesetet egy Volkswagen Touareg ámokfutó sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Michael Bloomberg milliárdos üzletember alapítványa közölte, hogy más szervezetetekkel együttműködve biztosítani fogják, hogy az Egyesült Államok teljesítse globális klímavédelmi pénzügyi vállalásait.","shortLead":"Michael Bloomberg milliárdos üzletember alapítványa közölte, hogy más szervezetetekkel együttműködve biztosítani...","id":"20250123_Egy-amerikai-milliardos-kifizeti-Washington-helyett-az-amerikai-hozzajarulast-az-ENSZ-klimavedelmi-egyezmenyehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd.jpg","index":0,"item":"89380602-e6a0-459c-a6bd-426b8b3277d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Egy-amerikai-milliardos-kifizeti-Washington-helyett-az-amerikai-hozzajarulast-az-ENSZ-klimavedelmi-egyezmenyehez","timestamp":"2025. január. 23. 20:13","title":"Michael Bloomberg milliárdos kifizeti Washington helyett az amerikai hozzájárulást az ENSZ klímavédelmi egyezményéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]