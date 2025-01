Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok újdonsült elnöke nem tétovázott. Az aktivisták között olyan is van, aki halott magzatokat lopott egy klinikáról, megkeresztelte majd eltemette őket.","shortLead":"Az Egyesült Államok újdonsült elnöke nem tétovázott. Az aktivisták között olyan is van, aki halott magzatokat lopott...","id":"20250124_Kozel-ket-tucat-abortuszellenes-aktivistanak-adott-kegyelmet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee.jpg","index":0,"item":"d6ed046e-7731-4d8e-8e4b-565b519e381e","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_Kozel-ket-tucat-abortuszellenes-aktivistanak-adott-kegyelmet-Donald-Trump","timestamp":"2025. január. 24. 21:46","title":"Közel két tucat abortuszellenes aktivistának adott kegyelmet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti kriptovaluta-tartalék kialakítása.","shortLead":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti...","id":"20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92.jpg","index":0,"item":"5d0cc23b-0b5a-4694-aebb-b48b9cfb6973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","timestamp":"2025. január. 24. 11:45","title":"Donald Trump nem áll le, tényleg kriptomennyország lesz az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kerül gyakran sor arra, hogy szinte teljesen „beteljen” egy felhőalapú szolgáltatás, mégis ilyesmi történt az Nvidia játékplatformjával. A magyarázat az óriási kereslet.","shortLead":"Nem kerül gyakran sor arra, hogy szinte teljesen „beteljen” egy felhőalapú szolgáltatás, mégis ilyesmi történt...","id":"20250125_nvidia-geforce-now-elofizetesek-befagyasztas-telt-haz-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8.jpg","index":0,"item":"698bcd39-17c2-4fad-8e08-48510c4860d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_nvidia-geforce-now-elofizetesek-befagyasztas-telt-haz-korlatozas","timestamp":"2025. január. 25. 10:03","title":"Elfogytak a helyek a felhőben – felkerült a tábla az Nvidia GeForce Now-tagságik nagy részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Branüllel a karjában hagyta el a kórházat a férfi, másnap a testvére talált rá egy bozótosban.","shortLead":"Branüllel a karjában hagyta el a kórházat a férfi, másnap a testvére talált rá egy bozótosban.","id":"20250124_koponyaserult-ferfi-ajka-korhaz-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184.jpg","index":0,"item":"2f527b46-e4c4-4c06-b65d-ab8295ae1a58","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_koponyaserult-ferfi-ajka-korhaz-halaleset","timestamp":"2025. január. 24. 17:41","title":"Holtan találtak egy koponyasérült férfit Ajkán, aki korábban kisétált a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére is inkább nyugtalanítónak, de minimum furcsának tűnnek. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"A robotok többsége valamilyen hasznos célt szolgál. Ám vannak olyanok is, melyek fejlesztőik legjobb szándéka ellenére...","id":"20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c6001c-64c8-4b00-bea2-d606614c6c1e.jpg","index":0,"item":"4490c5df-1b63-4d70-967a-8567f365861c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_robotok-kinezet-viselkedes-mesterseges-intelligencia-atlas-ameca-torso-mclari-desdemona-menteebot-casio-moflin","timestamp":"2025. január. 25. 12:26","title":"Ijesztők, furcsák, plüssök: 8 nagyon vad robot, amit látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","shortLead":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","id":"20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"fd262f0e-a3dd-4456-8f4b-aa058059c471","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","timestamp":"2025. január. 24. 13:58","title":"Az Államkincstár újfajta eszközzel is készül a PMÁP-rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]