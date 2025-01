Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint, akik a Gázai övezetből menekültek el az izraeli támadások következtében. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint...","id":"20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"aec51362-1bee-483e-9b0b-ae408b2b3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","timestamp":"2025. január. 26. 13:02","title":"Trump azt akarja, hogy Egyiptom és Jordánia fogadjon be több gázai palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit az Egyesült Államok új kormánya felül fogja vizsgálni”. A magyar kormány eddig egyetlen ilyen intézkedést emlegetett bosszúként, mégpedig Rogán Antal szankciós listára helyezését.","shortLead":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit...","id":"20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7ef98c85-071c-432f-8d8f-78a3e9eed598","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","timestamp":"2025. január. 27. 07:40","title":"Szijjártó kicsikart egy ígéretet Rogán Antallal kapcsolatban az új amerikai külügyminisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","shortLead":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","id":"20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4.jpg","index":0,"item":"58979f2e-07f9-459c-a0f0-7e1dd341ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","timestamp":"2025. január. 25. 17:15","title":"Milliós kártérítést fizetett a szlovén állam Janez Jansa volt kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","shortLead":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","id":"20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"032a6cb8-f9b6-47f7-b3bb-2ff930d264a1","keywords":null,"link":"/elet/20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 20:18","title":"A szombati dátumot is kihúzták az ötöslottó-sorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor együttműködési megállapodást.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a balkáni országba látogatott, ahol fontos emberekkel találkozott, és aláírt egy sor...","id":"20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"7b971d95-87ee-41dd-afd8-24574ae432f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Nagy-Marton-Bulgariaba-ment-es-intezett-Magyarorszagnak-egy-Fekete-tengeri-kijaratot","timestamp":"2025. január. 27. 11:59","title":"Nagy Márton Bulgáriába ment, és intézett Magyarországnak egy fekete-tengeri kijáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ef4f93-ad4d-4a07-9715-dd7a31523f22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem mondhatja, hogy Bindzsisztánban nem népszerű a szépirodalom. Egy Kossuth-díjas színész szájából mégiscsak másképp cseng, hogy ő az ország fasza.","shortLead":"Senki nem mondhatja, hogy Bindzsisztánban nem népszerű a szépirodalom. Egy Kossuth-díjas színész szájából mégiscsak...","id":"20250125_Galvolgyi-Janos-Majka-Csurran-cseppen-vers-szavalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ef4f93-ad4d-4a07-9715-dd7a31523f22.jpg","index":0,"item":"1c9a32b0-41ee-44e5-97c7-f63d961f8095","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Galvolgyi-Janos-Majka-Csurran-cseppen-vers-szavalas-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 15:38","title":"Hallotta már, hogyan szavalja Gálvölgyi János Majkától a Csurran, cseppent? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","shortLead":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","id":"20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129.jpg","index":0,"item":"0331b0ed-2a3d-4cdd-bf1a-eb87ec9f2832","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","timestamp":"2025. január. 27. 10:31","title":"Soron kívül elenged három izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]