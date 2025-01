Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”, vagyis egy hasonló kozmetikai termékhez drágábban jutnak hozzá. A gondoskodás télen mindkét nem számára kiemelten fontos, hiszen a hideg és szeles időjárás gyorsan képes fájdalmas elváltozásokat okozni a bőrön. Mi okozza a bőr téli kiszáradását? Miért kevésbé zsírosak a férfiaknak szánt krémek?","shortLead":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”...","id":"20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505.jpg","index":0,"item":"eefc71f5-6496-424b-b310-2e097d9edf2b","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"A férfiak és a nők bőre között óriási a különbség – erre figyeljünk télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával Nagykanizsáról. A 17. születésnapja már Auschwitzban érte 1944. május 5-én. Egy évvel később, négy koncentrációs tábort megjárva éppen a 18. születésnapján szabadult fel. Népes családjából csak ő maradt életben. A közel 98 éves Judit emlékei még nem fakulnak, az életkedve is töretlen, és továbbra is fontosnak tartja az emlékeztetést a holokausztra. ","shortLead":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával...","id":"20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628.jpg","index":0,"item":"dcecfa64-222e-42a7-8ee3-85704ff730d6","keywords":null,"link":"/360/20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","timestamp":"2025. január. 25. 15:30","title":"„A születésnapom 80 éve kettős ünnep” – egy holokauszttúlélő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ef4f93-ad4d-4a07-9715-dd7a31523f22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki nem mondhatja, hogy Bindzsisztánban nem népszerű a szépirodalom. Egy Kossuth-díjas színész szájából mégiscsak másképp cseng, hogy ő az ország fasza.","shortLead":"Senki nem mondhatja, hogy Bindzsisztánban nem népszerű a szépirodalom. Egy Kossuth-díjas színész szájából mégiscsak...","id":"20250125_Galvolgyi-Janos-Majka-Csurran-cseppen-vers-szavalas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ef4f93-ad4d-4a07-9715-dd7a31523f22.jpg","index":0,"item":"1c9a32b0-41ee-44e5-97c7-f63d961f8095","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Galvolgyi-Janos-Majka-Csurran-cseppen-vers-szavalas-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 15:38","title":"Hallotta már, hogyan szavalja Gálvölgyi János Majkától a Csurran, cseppent? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a7d33b-4a86-4a6a-b29b-125456215db2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A legkorábban virágzó tavaszi fák pollenkoncentrációja elérheti azt a szintet, ami már tüneteket okoz.","shortLead":"A legkorábban virágzó tavaszi fák pollenkoncentrációja elérheti azt a szintet, ami már tüneteket okoz.","id":"20250126_pollen-tavaszi-meleg-allergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89a7d33b-4a86-4a6a-b29b-125456215db2.jpg","index":0,"item":"b11e12dc-0072-45ec-a810-e633aa003746","keywords":null,"link":"/elet/20250126_pollen-tavaszi-meleg-allergia","timestamp":"2025. január. 26. 17:29","title":"A polleneket is hozza magával a tavaszi meleg, indul az allergiaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 26. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi lesz Ukrajnával és Kínával? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"És hogyan kellene megálljt parancsolni Donald Trumpnak, aki császári udvarrá változtatja a világ hatalmi központját? Mi...","id":"20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f45a1e4-25c2-4b8b-a114-cdeca7580ffe.jpg","index":0,"item":"205cccf1-1b18-460e-a6ca-df21d3178146","keywords":null,"link":"/360/20250126_nemzetkozi-lapszemle-trump-orban-merkel-kina-ukrajna","timestamp":"2025. január. 26. 10:00","title":"Merkel történelmi hibája: nem parancsolt megálljt Orbán Viktornak - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","shortLead":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","id":"20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"f58d3ad0-3ac8-4db7-9c84-4f839ea5dee7","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","timestamp":"2025. január. 26. 13:39","title":"Tavaszias időjárás várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]