Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával Nagykanizsáról. A 17. születésnapja már Auschwitzban érte 1944. május 5-én. Egy évvel később, négy koncentrációs tábort megjárva éppen a 18. születésnapján szabadult fel. Népes családjából csak ő maradt életben. A közel 98 éves Judit emlékei még nem fakulnak, az életkedve is töretlen, és továbbra is fontosnak tartja az emlékeztetést a holokausztra. ","shortLead":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával...","id":"20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628.jpg","index":0,"item":"dcecfa64-222e-42a7-8ee3-85704ff730d6","keywords":null,"link":"/360/20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","timestamp":"2025. január. 25. 15:30","title":"„A születésnapom 80 éve kettős ünnep” – egy holokauszttúlélő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c01e2f-9b5e-457c-ac12-407b358409f3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök bejelentette a Jó Hírt: az állam fizeti a kamatokat az állampapírok után. A kormány (saját értelmezése szerint) átadta a rákosrendezői terület értékesítési jogát az Arab Emírségeknek. A szankcióellenes kormány mégis támogatja a szankciókat, miután Trump támogatja a szankciókat. Mészáros Lőrinc visszatér a Mátrai Erőműhöz, gázblokkot épít. A MÁV-ot a minisztériumi felügyelet és a számvevőszék is piszkálja. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök bejelentette a Jó Hírt: az állam fizeti a kamatokat az állampapírok után. A kormány (saját értelmezése...","id":"20250126_heti-osszefoglalo-trump-minidubaj-lakossagi-allampapirok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c01e2f-9b5e-457c-ac12-407b358409f3.jpg","index":0,"item":"8ba6bf2e-96cd-40be-a4d3-a0e946df3055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250126_heti-osszefoglalo-trump-minidubaj-lakossagi-allampapirok-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 07:00","title":"És akkor a kormány sikerként könyvelte el, hogy nem mondott csődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","shortLead":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","id":"20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162.jpg","index":0,"item":"793c4b3e-ce0a-46be-a9b1-103b87ee834b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","timestamp":"2025. január. 25. 16:34","title":"VEKE: Alighanem denevéreknek tervezték a MÁV járatain a kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással, hanem minden pillanatban egy mély levegőt vegyenek.","shortLead":"A múlt héten elhunyt amerikai klasszis rendező azt akarta, hogy filmjeinek nézői ne érjék be egyetlen sóhajtással...","id":"20250126_hvg-david-lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/087732c6-849d-424f-ac45-d436b0d8a36e.jpg","index":0,"item":"22e9fec7-e51a-46f8-ba9e-341f6cec5cc5","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-david-lynch","timestamp":"2025. január. 26. 13:30","title":"„Az ötlet olyan, mint a hal. Ha kicsi kell, elég a sekélyesben horgászni, ha nagy, le kell menni a mélybe” – David Lynch emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök elengedték a demonstrálókat.","shortLead":"Az Extinction Rebellion a holland ING Bank ellen tiltakozott egy Amszterdam-közeli autópálya szakaszon. A rendőrök...","id":"20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb736c72-d966-455d-8920-d0c77ac02e8c.jpg","index":0,"item":"f2f94f55-12b6-45bd-a658-3dda89c18a52","keywords":null,"link":"/zhvg/20250126_hollandia-klimaaktivista-autopalya-lezaras","timestamp":"2025. január. 26. 14:54","title":"Előállítottak 190 klímaaktivistát Hollandiában, mert lezártak egy autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e78df54-220f-4232-b4f3-a20743181968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellopott műtárgyak között van a cotofenesti aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, dák kori lelet.","shortLead":"Az ellopott műtárgyak között van a cotofenesti aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, dák kori lelet.","id":"20250125_Robbantas-lopas-dak-aranykincs-hollandiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e78df54-220f-4232-b4f3-a20743181968.jpg","index":0,"item":"f7141de0-f2f1-4f76-a3c6-f2d38cae0017","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Robbantas-lopas-dak-aranykincs-hollandiai-muzeum","timestamp":"2025. január. 25. 16:09","title":"Robbantással lopták el a leghíresebb dák aranykincset egy hollandiai múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","shortLead":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","id":"20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5.jpg","index":0,"item":"ba129609-b543-4aea-ba91-0dcaf9fda8e0","keywords":null,"link":"/elet/20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 12:17","title":"Csurran, cseppen: Nagy Feró nem hiszi, hogy Majka a lelke mélyén RTL-es lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának köszönhetően minden eddigi négylábú robotnál gyorsabban tud futni.","shortLead":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának...","id":"20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa.jpg","index":0,"item":"5876072b-09fc-4482-ab66-dd2d57f3efae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","timestamp":"2025. január. 26. 16:03","title":"Világcsúcsot futott egy kínai kutyarobot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]