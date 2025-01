Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó megtévesztő utazási ajánlatát, és elismerte, hogy szerződésszegést követett el.","shortLead":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó...","id":"20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a.jpg","index":0,"item":"7b5b20af-912d-4ad5-89e9-be8e16112026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","timestamp":"2025. január. 29. 10:13","title":"Pálmafás, homokos tengerpart helyett kerítéssel és őrtoronnyal elzárt part várta a magyar utazási iroda ügyfeleit Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","shortLead":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","id":"20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840.jpg","index":0,"item":"82a63de6-eb57-46f0-a91f-2ba2ff7d0ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","timestamp":"2025. január. 29. 11:16","title":"Karácsonyi komédiára készül a Jonas Brothers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","shortLead":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","id":"20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5.jpg","index":0,"item":"c8fdc950-ef1c-40fc-aa31-6a9f702ad515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","timestamp":"2025. január. 29. 20:35","title":"A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha az arab befektető tényleg 500 méteres tornyot épít oda, az nemcsak a régió, hanem egész Európa legmagasabb felhőkarcolója lenne. Még így sem férne be a világ 10 legmagasabb épülete közé, de nincs is messze ettől.","shortLead":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha...","id":"20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430.jpg","index":0,"item":"6cfe2d64-33ae-4230-a18c-58b4fbd03b8e","keywords":null,"link":"/elet/20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 05:31","title":"New Yorkot is meghatározná az 500 méteres rákosrendezői torony, de még Ázsiában is kihúzhatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra kényszerülnek, valamint gyakorta élethosszig tartó egészségügyi komplikációk csapdájában találják magukat.","shortLead":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra...","id":"20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"dd279034-71ea-4291-affb-166e47a99dd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","timestamp":"2025. január. 29. 05:28","title":"Donald Trump elnök rendeletet hozott a 19 év alatti fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A munkanélküliség növekedését is nagy kockázatnak tartják.","shortLead":"A munkanélküliség növekedését is nagy kockázatnak tartják.","id":"20250129_felmeres-mesterseges-intelligencia-z-generacio-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"ffc09cda-6976-4ae1-9832-0e0cde0b45b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_felmeres-mesterseges-intelligencia-z-generacio-fiatalok","timestamp":"2025. január. 29. 11:29","title":"A legnagyobb gond a hamis információk terjesztése – vélik a fiatalok a mesterséges intelligenciáról, majd mindent elhisznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","shortLead":"A csere helyszíne Hán Júnisz volt, ahol palesztinok tömege várta a túszokat.","id":"20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71001c5b-f271-4ea3-8ca5-b54edaddecba.jpg","index":0,"item":"77fa3398-163d-4d4b-9080-65f699a25479","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_izrael-tuszok-szabadulas-halasztas-palesztin-tomeg","timestamp":"2025. január. 30. 16:13","title":"A túszok átadása körüli káosz miatt leállította a fogolycserét Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d5c547-da68-42a7-a050-5bc6736659c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy videófelvétel rögzítette, amint újbudai szocialisták sértő megjegyzéseket tesznek a cigányokra. Az egyik érintett szerint csupán tréfálkoztak.","shortLead":"Egy videófelvétel rögzítette, amint újbudai szocialisták sértő megjegyzéseket tesznek a cigányokra. Az egyik érintett...","id":"20250130_Videon-az-ujbudai-szocialistak-ciganyozasa-ami-szerintuk-csak-vicc-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d5c547-da68-42a7-a050-5bc6736659c6.jpg","index":0,"item":"c2b66ab4-2710-4a27-9019-242b0510d975","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Videon-az-ujbudai-szocialistak-ciganyozasa-ami-szerintuk-csak-vicc-volt","timestamp":"2025. január. 30. 18:47","title":"Videón az újbudai szocialisták cigányozása, ami szerintük csak vicc volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]