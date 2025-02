Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8.jpg","index":0,"item":"032afefd-b11c-48b2-b594-8eba81813909","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 03. 16:00","title":"Móricz Dániel, Hold Alapkezelő: 2025-ben jöhet gazdasági lassulás, fellendülés, de ideális, úgynevezett soft landing is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Suni Williamsnél több időt még egyetlen női űrhajós sem töltött űrsétával. Ezúttal a Nemzetközi Űrállomáson végzett el társával karbantartási munkát.","shortLead":"Suni Williamsnél több időt még egyetlen női űrhajós sem töltött űrsétával. Ezúttal a Nemzetközi Űrállomáson végzett el...","id":"20250203_nemzetkozi-urallomas-suni-williams-urseta-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"dfc316f5-5fb1-493e-a7ce-c26111d6712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_nemzetkozi-urallomas-suni-williams-urseta-rekord","timestamp":"2025. február. 03. 11:03","title":"Rekordot döntött a NASA űrhajósa, aki nyolc hónapja „raboskodik” a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","shortLead":"Pósfai a vállalati szférából érkezik a politikába, Radnai új területekre fókuszál majd.","id":"20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"a2243ad0-eb96-42f4-a650-91273bcaab69","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_tisza-part-operativ-vezeto-posfai-gabor-radnai-mark","timestamp":"2025. február. 03. 16:02","title":"A Decathlontól jön a Tisza párt új operatív vezetője, az egy hangfelvételen Magyar Péterről beszélő Radnai Márknak más feladatokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált a Samsung Galaxy S25 Ultra, melynek két kisebb testvérét is kipróbáltuk. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált...","id":"20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771.jpg","index":0,"item":"1ebd5bd8-9db6-46a4-ba3a-457ab2fbd066","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 03. 11:23","title":"Az év telitalálata lehet, kipróbáltuk a legütősebb Samsung mobilt, a Galaxy S25 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez csak a jéghegy csúcsa – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki a kegyelembotrány egyéves évfordulóján szállt bele a miniszterelnökbe és a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerébe.","shortLead":"De ez csak a jéghegy csúcsa – tette hozzá a Tisza Párt elnöke, aki a kegyelembotrány egyéves évfordulóján szállt bele...","id":"20250202_Magyar-Peter-tiz-okot-sorolt-fel-ami-miatt-szerinte-2026-ban-nyugdijazzak-a-szavazok-Orbant-es-rendszeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc.jpg","index":0,"item":"526cffb3-f305-483d-a307-856ed110a6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Magyar-Peter-tiz-okot-sorolt-fel-ami-miatt-szerinte-2026-ban-nyugdijazzak-a-szavazok-Orbant-es-rendszeret","timestamp":"2025. február. 02. 15:17","title":"Magyar Péter tíz okot sorolt fel, ami miatt szerinte 2026-ban nyugdíjazzák a szavazók Orbánt és rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","shortLead":"Tavaly csaknem 23 ezer tárgyat felejtettek a vonatokon és buszokon az utasok. A tárgyak feléért senki nem jelentkezett.","id":"20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48f5108d-2137-4ba7-a056-64c4fa15126f.jpg","index":0,"item":"cd758527-0215-48f6-a040-1947c22de894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_elveszett-targyak-mav-volan-mavdirekt-vonat-busz-elhagyott-telefon","timestamp":"2025. február. 02. 09:56","title":"Több tízezer tárgyat hagytak el a MÁV és a Volánok utasai tavaly, mit tippel, a leggyakrabban mit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot az átverések.","shortLead":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot...","id":"20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"e873d6b6-3997-417e-ba19-e55a22928e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 03. 08:03","title":"„Karácsony Gergely ezek után rács mögé kerülhet” – veszélyes átverések lepték el a Facebookot, Sebestyén Balázs nevével is visszaélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","shortLead":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5.jpg","index":0,"item":"7115194d-046b-4568-b4de-53a1af5aa439","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","timestamp":"2025. február. 03. 17:28","title":"Meghalt Ficzere Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]