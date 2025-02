Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rövid távon felviszik az olajárakat a Trump által bejelentett vámok. Hosszabb távon azonban csökkenés jöhet, mert a vámháború taccsra teszi a világgazdaságot. Ha az USA kemény szankciókat vezet be Iránnal és Oroszországgal szemben, akkor nagyon elszállhatnak az olajárak. A forint érdemi erősödésére a vámháború közepette pedig nem érdemes számítani.","shortLead":"Rövid távon felviszik az olajárakat a Trump által bejelentett vámok. Hosszabb távon azonban csökkenés jöhet, mert...","id":"20250203_benzinkut-autos-usa-Trump-vamhaboru-benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-brent-olaj-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"0711f7ea-3f9d-4374-8925-3981fe73926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_benzinkut-autos-usa-Trump-vamhaboru-benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-brent-olaj-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 17:25","title":"A magyar autósok nagyon hamar megfizetnek Trump vámháborújáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van pénz lóvéra.","shortLead":"Van pénz lóvéra.","id":"20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"985ac1da-f82a-4398-948e-d4587cc5a8b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","timestamp":"2025. február. 05. 10:21","title":"Egyetlen ábra, ami tökéletesen megmutatja, mennyire pánikba estek a Manchester Citynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","shortLead":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","id":"20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a.jpg","index":0,"item":"99069d15-690b-40d7-879d-8390fbaa3bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","timestamp":"2025. február. 03. 18:03","title":"Hetek vannak hátra: megszüntet egy biztonsági funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","shortLead":"Erről pedig állítása szerint a titkosszolgálatok tájékoztatták.","id":"20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"61688616-093c-4d94-90b3-d677a0888a01","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_kocsis-mate-orban-viktor-ukrajna-lejaratokampany","timestamp":"2025. február. 04. 13:35","title":"Kocsis Máté szerint ukrán pénzből megy lejáratókampány Orbán Viktor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","shortLead":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","id":"20250205_szlovakia-bos-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960.jpg","index":0,"item":"08f68cb8-736d-4600-8e86-1564a9db01da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_szlovakia-bos-eromu","timestamp":"2025. február. 05. 13:25","title":"150 milliárd forintnyi pénzből indítaná meg a szlovák kormány a bősi erőmű fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","shortLead":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","id":"20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"e5657b8b-ea42-4729-baa4-f0a493143a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","timestamp":"2025. február. 04. 15:31","title":"MOHU: Március 1-től már a minimális fogyasztás igazolása is elég a szemétszállítás szüneteltetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1872f69e-6e0d-401d-a9fd-d2f50275d9ba","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elképesztő formájú Renault Filante Record nem a leggyorsabb, hanem a leghatékonyabb szeretne lenni az elektromos járgányok között.","shortLead":"Az elképesztő formájú Renault Filante Record nem a leggyorsabb, hanem a leghatékonyabb szeretne lenni az elektromos...","id":"20250204_brutalis-dizajn-orult-hatekonysag-megneztuk-a-renault-filante-record-z41-uj-rekorder-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1872f69e-6e0d-401d-a9fd-d2f50275d9ba.jpg","index":0,"item":"d746bf9d-1a52-43fe-b290-58f743c86dd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_brutalis-dizajn-orult-hatekonysag-megneztuk-a-renault-filante-record-z41-uj-rekorder-auto","timestamp":"2025. február. 04. 17:49","title":"Brutális dizájn, őrült hatékonyság: megnéztük a Renault új rekorder autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22487a40-fcd0-4ab5-aedf-fcafdcee1a7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással lehet a depressziós betegekre a kreatin, ha az egy meglévő terápiát egészít ki. Úgy tűnik, érdemes lehet alkalmazni a kezeléseknél.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen hatással lehet a depressziós betegekre a kreatin, ha az egy meglévő...","id":"20250204_depresszio-kezelese-keratin-feherje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22487a40-fcd0-4ab5-aedf-fcafdcee1a7a.jpg","index":0,"item":"0ae99bcd-a4ed-428c-9df2-7bfb4d0c7532","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_depresszio-kezelese-keratin-feherje","timestamp":"2025. február. 04. 13:03","title":"Megvizsgálták, milyen hatással van a kreatin a depresszióra, az eredmény ígéretes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]