Donald Trump amerikai elnök segítségét kéri a többek között szexkereskedelemmel vádolt Sean „Diddy” Combs ügyében Kanye West – írja a Deadline.

A huszonnégyszeres Grammy-díjas rapper jó, szinte baráti kapcsolatot ápol Trumppal, ezt próbálja most kihasználni. West csütörtökön több X-bejegyzésben kérte a közbenjárását, és hogy adjon kegyelmet Diddynek még a május 5-re kitűzött tárgyalása előtt. Combs a bíróságon korábban ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban, óvadék iránti kérelmét háromszor is elutasították.

@realDonaldTrump PLEASE FREE MY BROTHER PUFF — ye (@kanyewest) February 7, 2025

Kanye West egy másik, trágár kifejezésektől sem mentes bejegyzését már a többi sztárnak címezte, amelyben arról írt, nem nézhetik tétlenül, hogy Diddy „megrohad a börtönben”. Chris Brown nevét is említette, akinek a karrierje 2009-ben véget ért, amikor az akkori barátnőjét, az énekesnő Rihannát brutálisan bántalmazta. West azután fordult kegyelmi kérésével Trumphoz, hogy az elnök csaknem 1500, a Capitolium 2021. január 6-i ostromában részt vevő elítéltnek adott kegyelmet.

Combs jelenleg is letartóztatásban van, ha május 5-én bűnösnek találják az ellene felhozott zsarolás, szexkereskedelem és prostitúcióban való bűnrészesség miatt, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. A három Grammy-díjat nyert rappert többen szexuális erőszakkal is vádolják, az egyikben egy tízéves kisfiúval szemben elkövetett ügyben, egy másikban pedig a szintén híres rapper, Jay-Z is a vádlottak padján ül.