[{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","shortLead":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","id":"20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"b10bc06f-b5db-488c-9dea-3d5af128b495","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","timestamp":"2025. február. 07. 19:17","title":"Tiborczék videót tettek közzé zárt budai elitklubjukról, miután megjelent a Direkt36 filmje az Orbán család üzleteiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel bevételére” készülő EP-frakcióhoz tartozó szélsőjobbos politikai univerzum Moszkva érdekeit szolgálja – még ha nem is mindenki szándékosan.","shortLead":"Miközben a Patrióták nagy dzsemborit tartanak Madridban, a nemzetközi lapok arról cikkeznek, hogy a „Brüsszel...","id":"20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee2abc1-9179-4d3c-8cd8-2c98d9a87e36.jpg","index":0,"item":"e147fe49-351f-4d34-abb4-9def02034cd4","keywords":null,"link":"/360/20250208_patriotak-orban-oroszorszag-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 12:15","title":"Cseh kormányfő: Egyértelmű, hogy a Patrióták orosz érdekeket szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199387-fbd4-4bef-98f6-4958d3e34dad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szabadon szeretne hozzáférni a világ minden iCloud-felhasználójának adataihoz a brit kormányzat, de a korábbiakból kiindulva ebbe aligha fog belemenni az Apple.","shortLead":"Szabadon szeretne hozzáférni a világ minden iCloud-felhasználójának adataihoz a brit kormányzat, de a korábbiakból...","id":"20250207_apple-nagy-britannia-hozzaferes-keres-titkositott-adatok-felho-icloud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea199387-fbd4-4bef-98f6-4958d3e34dad.jpg","index":0,"item":"5ac66c09-209f-4118-b7c0-6e074a74f4bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-nagy-britannia-hozzaferes-keres-titkositott-adatok-felho-icloud","timestamp":"2025. február. 07. 18:33","title":"The Washington Post: az Apple-felhasználók titkosított adataihoz követel hozzáférést a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","shortLead":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","id":"20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"9110c31c-3b36-4237-829f-0589bbb88004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","timestamp":"2025. február. 07. 21:13","title":"Külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségétől kapott fizetést a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","shortLead":"Korábban bunkónak és idiótának nevezte az elnököt, most azonban egészen finoman mondta el, hogy nincs kétségbe esve.","id":"20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125.jpg","index":0,"item":"72f65bda-b488-43af-b98f-e2f9e0fea671","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Robert-De-Niro-probalja-pozitivan-latni-a-dolgokat-kivetelesen-nem-szallt-bele-Trumpba","timestamp":"2025. február. 08. 22:33","title":"Robert De Niro próbálja pozitívan látni a dolgokat, kivételesen nem szállt bele Trumpba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","shortLead":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","id":"20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4.jpg","index":0,"item":"7e00dd10-0250-4388-8b35-4368358055d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","timestamp":"2025. február. 09. 11:01","title":"Olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a kórházban meghalt a 28 éves ír bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","shortLead":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","id":"20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2.jpg","index":0,"item":"55621e3c-1deb-4ab3-81af-892cfc074235","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","timestamp":"2025. február. 08. 21:35","title":"Átlép a World Boxingba a magyar bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]