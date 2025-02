Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a248c60a-bcbc-481d-8fc9-12c643e22097","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rob Liefeld nem vásárolta meg a karakterhez a kizárólagos jogokat, így a Disney és a Marvel továbbra is használhatja, és a jövőbeli projektekből is kap részesedést az alkotó.","shortLead":"Rob Liefeld nem vásárolta meg a karakterhez a kizárólagos jogokat, így a Disney és a Marvel továbbra is használhatja...","id":"20250207_deadpool-disney-marvel-szakitas-szerzoi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a248c60a-bcbc-481d-8fc9-12c643e22097.jpg","index":0,"item":"91563ae2-acf7-4d3d-8781-ea835bf6729a","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_deadpool-disney-marvel-szakitas-szerzoi-jogok","timestamp":"2025. február. 07. 18:32","title":"Nem engedték be a premier utáni partira, összerúgta a port a Disney-vel Deadpool megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","shortLead":"Sem ő, sem a cégek nem árulták el, hogy mi volt Lánczi Tamás dolga a lobbiszervezetben.","id":"20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a639efb6-7c84-4742-b342-36f49b385d98.jpg","index":0,"item":"9110c31c-3b36-4237-829f-0589bbb88004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250207_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-fizetes-szuverenitas","timestamp":"2025. február. 07. 21:13","title":"Külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségétől kapott fizetést a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált. A petesejtek kereskedelme a donorok számára anyagi haszonnal, de végtelen kizsákmányolással is járhat, amelynek emberi költségei anyagiakkal nem mérhetők. ","shortLead":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált...","id":"20250208_globalis-petesejt-kereskedelem-eltero-szabalyozas-szurke-es-fekete-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace.jpg","index":0,"item":"24db7b8e-257e-4fe3-a3c1-857da7d3c165","keywords":null,"link":"/360/20250208_globalis-petesejt-kereskedelem-eltero-szabalyozas-szurke-es-fekete-piac","timestamp":"2025. február. 08. 18:00","title":"Égető igény van rá, de súlyos visszaélésekre ad lehetőséget: berobbant a globális petesejt-kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is a levegőbe emelkedett.","shortLead":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is...","id":"20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c.jpg","index":0,"item":"39752a28-1a75-4200-9ed6-2a2e03c27f85","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","timestamp":"2025. február. 07. 18:38","title":"Bemutatta a „végtelen ejtőernyőzést” egy szárnyas ruhás extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk tolt pucérság miatt lehetünk zavarban, hanem azért is, mert nem tudjuk, hogy amit látunk, az divat, művészet, esetleg szimpla polgárpukkasztás, vagy kizsákmányolás és erőszak. ","shortLead":"És ha már itt vagyunk, hogyan tekintsünk az állig felöltözött Kanye Westre mellette? Nemcsak a premier plánban elénk...","id":"20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1fd782-9ce6-4045-9781-ca91412f1266.jpg","index":0,"item":"68873c15-4bb4-4cec-aee0-1db1dde35ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_kanye-west-bianca-censori-grammy-voros-szonyeg-meztelenkedes-divat-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 07:00","title":"Kukkolás a nyílt színen: mihez kezdjünk Bianca Censori meztelen testével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2db74a-5d95-4829-86db-75082194414c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egyedi formával, minőségi tágas utastérrel és korrekt árral támad a legújabb kínai autó Magyarországon, de vajon milyen árnyoldalai vannak az első körben benzines és hamarosan tisztán elektromos verzióban is kapható Omoda 5-nek?","shortLead":"Egyedi formával, minőségi tágas utastérrel és korrekt árral támad a legújabb kínai autó Magyarországon, de vajon milyen...","id":"20250208_kinai-chery-omoda-5-benzines-suv-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de2db74a-5d95-4829-86db-75082194414c.jpg","index":0,"item":"7dc390f9-d20f-47aa-b832-eaf1ade6d6b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250208_kinai-chery-omoda-5-benzines-suv-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 08. 08:00","title":"Kalandorok ne kíméljenek! Teszten az olcsón nagyot gurító benzines kínai Omoda 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Témák és vélemények a nemzetközi lapokból.","shortLead":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus...","id":"20250209_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6df248e5-e086-4ede-b3fa-dd0889bae82d","keywords":null,"link":"/360/20250209_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Kiemelt figyelmet kaptak a világsajtóban a Trumpnak tapsoló Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]