A szegedi önkormányzat javaslata szerint csak 23 óráig lehetnek majd nyitva az alkoholt árusító helyek a városban, de a helyi lakosok petícióval szeretnék meggátolni a változtatást – írja a Szegeder.

„Szeged egy egyetemi város, amely pezsgő életének szerves részét képezi, hogy a vendégek este 10 és 11 óra után is be tudnak ülni különböző vendéglátóegységekbe. Minden évben rengeteg fiatal választja Szegedet, akár több, akár kevesebb időre, akár élete végéig lakó- és élethelyéül” – írják a petícióban, amit névtelen szegediek juttattak el a lapnak.

A petíció írói úgy vélik, a városnak is jót tesz, ha késő este is nyitva vannak a vendéglátóhelyek, mivel a vendégek fogyasztanak, pénzt költenek el, így a város helyi iparűzési adóbevételhez jut. Továbbá szerintük fennáll a veszélye annak, hogy egyes helyek bezárnak, hiszen eddig a működési engedélyek birtokában úgy számoltak a megtérüléssel, hogy este is nyitva lehetnek.

Ráadásul ezek az egységek szegedieket foglalkoztatnak, így a helyi polgárok munkahelyei is veszélybe kerülhetnek. „Továbbá fontos tisztázni, hogy rengeteg vendéglátóegység az IKV Zrt.-től bérelt ingatlanban működik, és legtöbbjük még teraszt is bérel a várostól. Ha ezek a helyek bezárnak, Szeged közvetlenül is bevételtől esik el, és ezek a helyek mind üresen fognak állni, így Szeged egy szellemvárossá alakulhat át egy pezsgő, fiatalos egyetemi városból!” – érvelnek a petíció szövegében.

A nyitókép forrása: AFP / Mint Images / Gary John Norman