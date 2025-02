Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"301f94ee-3930-4bdf-8298-abb262f6f406","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"13 év után újra együtt ünnepelt a magyar filmszakma, az eseményen egyszerre díjazták Tarr Bélát és Herendi Gábort is.","shortLead":"13 év után újra együtt ünnepelt a magyar filmszakma, az eseményen egyszerre díjazták Tarr Bélát és Herendi Gábort is.","id":"20250210_magyar-filmszemle-dijazottak-tarr-bela-eletmudij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301f94ee-3930-4bdf-8298-abb262f6f406.jpg","index":0,"item":"eaa4ba8e-370f-4a59-a196-3b0faea91588","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_magyar-filmszemle-dijazottak-tarr-bela-eletmudij","timestamp":"2025. február. 10. 18:34","title":"Tarr Béla: A magyar film él és van jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"360","description":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i filmfesztiválra, majd a zsűri különdíját elnyerte, és most a legjobb nem angol nyelvű film kategóriájában az Oscar-díjért versenyez A szent füge magja. A rendező, Mohammad Raszulof megszökött hazájából még azelőtt, hogy filmje miatt börtönbe került volna.","shortLead":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i...","id":"20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0.jpg","index":0,"item":"1a529719-497e-4101-886d-23cef11777a1","keywords":null,"link":"/360/20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","timestamp":"2025. február. 11. 18:06","title":"Lángoló hidzsábok, cenzúrázott művészek – az Oscar-jelölt A szent füge magjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","shortLead":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","id":"20250211_tomegkarambol-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429.jpg","index":0,"item":"c783f0e2-974c-4d6d-93a5-e77fecba2ec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_tomegkarambol-Kina","timestamp":"2025. február. 11. 08:21","title":"Több mint 100 autó csapódott egymásnak egy kínai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges intelligencia dolgozik benne. A vállalat ígérete szerint a továbbfejlesztett modell több téren is érdekes újdonságokat kínál.","shortLead":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges...","id":"20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c.jpg","index":0,"item":"ed6b0610-f077-4cc0-abe6-b20000bfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 10. 20:03","title":"Új rendszer kerül a légkondikba, itt az első ilyen klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapján járt el.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és...","id":"20250211_allegro-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83.jpg","index":0,"item":"763ef5d5-ceee-44ca-86f2-33e06cf9c28c","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_allegro-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 11. 09:36","title":"Alig érkezett meg a magyar piacra a lengyel Temu, a GVH már vizsgálja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség, de egyben meg kell felelnie a sztenderd szakmai követelményeknek is – mondja Botos Máté dékán. Interjú.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség...","id":"20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2.jpg","index":0,"item":"71a4df14-22ed-4560-822c-5372f9b26ecc","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","timestamp":"2025. február. 10. 17:40","title":"Katolikus szellemiségű gazdaságtudományi képzéssel rukkol elő a Pázmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért elnöke. Interjú.","shortLead":"A magyarországi nagyvállalatoknál hatalmas erők mozdultak meg a fenntarthatósági célok elérése érdekében – tapasztalja...","id":"20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1aa705-b86b-41e0-94e7-977d24310006.jpg","index":0,"item":"30dde949-5e5a-4bcb-80e0-78646406ba3f","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-ifj-chikan-attila-BCSDH-elnok","timestamp":"2025. február. 10. 18:30","title":"„Az egyik fő problémát a túlfogyasztásban látom” – ifj. Chikán Attila a fenntarthatóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya küzdelme a szociális támogatás hivatali ügyintézésénék kafkai útvesztőiben.","shortLead":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya...","id":"20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7.jpg","index":0,"item":"7454029c-8aeb-4f62-a83c-020b48e2bd36","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","timestamp":"2025. február. 10. 16:00","title":"Az angolok dühe magyar terepen is odavág: Én, Daniel Blake a Radnótiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]