Nyálka. Ez volt az első dolog, amit a kajakos Adrián Simancas észrevett, mielőtt tudatosodott volna benne, hogy bekapta egy bálna. A 23 éves férfi a BBC-nek elmesélte, hogy kellett egy másodperc, mire rájött, hogy a valaminek a szájában van, de szerencsére mielőtt hosszasan el kezdett volna gondolkodni, hogy hogy élhetne túl az állat belsejében, a púpos bálna kiköpte őt.

A venezuelai kajakos Chile patagóniai partjainál evezett az apjával, amikor érezte, hogy „valami hátulról lecsapott rám, közeledett felém és elsüllyesztett”. Édesapja, Dall, mindössze néhány méterre tőle videóra tudta venni a rövid ideig tartó megpróbáltatást.

Adrián a sötétben csak azt érezte, hogy egy nyálkás anyag súrolta az arcát. „Kicsit féltem, hogy vajon vissza tudom-e tartani a lélegzetemet, mert nem tudtam, milyen mélyen vagyok, és úgy éreztem, sokáig tartott, amíg feljöttem” – mesélte. A felszínen jött rá aztán arra, hogy a bálna nem ette meg.

Az apjában csak a videó utólagos megnézése után tudatosodott, hogy mekkora nagy volt a bálna – szerencséjére, mondja, mert ha látta volna a méreteit, még jobban megijedt volna tőle.

Adrián most úgy érzi, kapott egy „második esélyt”, amikor a bálna kiköpte őt, és arról beszélt, hogy az élmény hatására elgondolkodott az életén, és azon, hogy mit tudna jobban csinálni, és hogyan tudna mindent jobban értékelni.

Bár annak tűnhet, de egy bálnaszakértő elmondta, hogy nem csoda történt, egyszerű oka van annak, hogy a kajakos ilyen gyorsan kimenekült a bálna torkából. Az állat ugyanis nem is tudta volna lenyelni, a bálnák torka csak annyira széles, hogy apró halak és garnélák tudjanak áthaladni rajta. Vagyis fizikailag nem lett volna képes lenyelni a fiút a kajakjával, ezért is köpte ki őt. A szakértő szerint a bálna valószínűleg véletlenül kapta be a kajakost, feltehetően épp egy halrajjal találkozott, és a kajakot akaratlanul is bekapta a kishalakkal együtt.

(Nyitóképünk illusztráció.)