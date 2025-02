Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29d30740-be32-4556-94f8-afaac9afb2d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több ezer kész Cybertruck vár még vevőre, amelyek miatt az új árengedmények kétszer akkorák akár, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Több ezer kész Cybertruck vár még vevőre, amelyek miatt az új árengedmények kétszer akkorák akár, mint egy hónappal...","id":"20250216_Tesla-Cybertruck-akcio-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d30740-be32-4556-94f8-afaac9afb2d8.jpg","index":0,"item":"7328d20a-7b8e-4d4f-89c5-b0f9b6f2438a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250216_Tesla-Cybertruck-akcio-eladasok","timestamp":"2025. február. 16. 09:49","title":"Akciózza a Tesla a Cybertruckot, mert hegyekben állnak a készletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","id":"20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"2c84de29-d6d2-4cef-b07f-d7e29074b818","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","timestamp":"2025. február. 15. 16:54","title":"Rácz András: Még nem dőlt el Ukrajna sorsa, egyelőre nincsen amerikai terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde96fa-a379-4ac1-a399-5199b07b375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a Patent és a NANE Egyesülettel egyeztet, a nők elleni erőszakkal foglalkozó képzéseik kiterjesztését tervezik.","shortLead":"A rendőrség a Patent és a NANE Egyesülettel egyeztet, a nők elleni erőszakkal foglalkozó képzéseik kiterjesztését...","id":"20250214_rendorseg-felvette-a-kapcsolatot-a-nojogi-szervezetekkel-tobb-ezer-ugyet-vizsgalnak-ujra-patent-nane-egyesulet-gyilkossag-japan-no-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dde96fa-a379-4ac1-a399-5199b07b375f.jpg","index":0,"item":"3952fcc8-39db-4693-8787-583195e081f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_rendorseg-felvette-a-kapcsolatot-a-nojogi-szervezetekkel-tobb-ezer-ugyet-vizsgalnak-ujra-patent-nane-egyesulet-gyilkossag-japan-no-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 17:39","title":"A rendőrség felvette a kapcsolatot a nőjogi szervezetekkel, több ezer ügyet vizsgálnak újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint vége a régi kapcsolatnak Amerika és Európa között. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint vége a régi kapcsolatnak Amerika és Európa között. ","id":"20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"3caf71b2-ea8c-4c6c-91d2-00a6d6e9e6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_volodimir-zelenszkij-munchen-europai-hadsereg-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 15. 13:21","title":"Zelenszkij európai hadsereget szeretne, mert Amerikára már nem lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","shortLead":"Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. ","id":"20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"f450ede2-1114-4daf-848f-1d2236d159c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_donald-trump-mexikoi-obol-sajtoszabadsag-feher-haz-kitiltas-ap-hirugynokseg","timestamp":"2025. február. 15. 08:33","title":"Szürreális ok miatt tiltja ki Trump az AP hírügynökséget a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","shortLead":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","id":"20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e.jpg","index":0,"item":"2e1fdf7b-3a53-473f-bb23-362ea0525c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","timestamp":"2025. február. 15. 19:39","title":"Belehalt sérüléseibe az a kétéves gyermek és édesanyja, akik a müncheni gázolás során sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","shortLead":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","id":"20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01.jpg","index":0,"item":"475db270-255b-477b-8ef9-68f1660e9fd8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 12:35","title":"Iszlamista merényletként kezelik a szombati ausztriai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy a párkapcsolatunkban. Élni egyenlő: rendszeresen küzdeni a megrekedéssel – mutat rá Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy...","id":"20250215_Aggodik-hogy-elakadt-az-eleteben-Ne-tegye-masok-is-jarnak-igy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482.jpg","index":0,"item":"b47151aa-21c4-4e2b-8752-56a2124036e4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250215_Aggodik-hogy-elakadt-az-eleteben-Ne-tegye-masok-is-jarnak-igy","timestamp":"2025. február. 15. 19:15","title":"Aggódik, hogy elakadt az életében? Ne tegye, mások is járnak így!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]