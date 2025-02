Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","id":"20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8.jpg","index":0,"item":"f5d33026-e693-4b53-b075-27a6df6472e0","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","timestamp":"2025. február. 16. 09:14","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra Újdelhi főpályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","shortLead":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","id":"20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01.jpg","index":0,"item":"475db270-255b-477b-8ef9-68f1660e9fd8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 12:35","title":"Iszlamista merényletként kezelik a szombati ausztriai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5eff79-944b-4b24-b903-39321b39a5b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen emberen múlnak, a miniszterelnökön. Bírálta az egyre szaporodó stadionokat is. ","shortLead":"Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen...","id":"20250215_tisza-part-kongresszus-kulcsar-krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd5eff79-944b-4b24-b903-39321b39a5b7.jpg","index":0,"item":"83df8685-5b4b-4b14-8a71-beec262c086e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_tisza-part-kongresszus-kulcsar-krisztian","timestamp":"2025. február. 15. 14:11","title":"Beállt a Tisza Párt mögé a MOB volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918cd19c-33d6-4ba8-a9d5-9c97bcf4c510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén másfél hónap alatt már huszonnégyen vesztették életüket lakástűzben. A leggyakrabban egyedül élő idős emberek esnek tűz áldozatává.","shortLead":"Az idén másfél hónap alatt már huszonnégyen vesztették életüket lakástűzben. A leggyakrabban egyedül élő idős emberek...","id":"20250215_Kigyulladt-zsiradek-miatt-halhatott-meg-egy-idos-no-fozes-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/918cd19c-33d6-4ba8-a9d5-9c97bcf4c510.jpg","index":0,"item":"342ac1ac-37eb-4f41-951b-6a42e626e038","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Kigyulladt-zsiradek-miatt-halhatott-meg-egy-idos-no-fozes-kozben","timestamp":"2025. február. 15. 18:59","title":"Kigyulladt zsiradék miatt halhatott meg egy idős nő főzés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia tanulságairól ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk.","shortLead":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia...","id":"20250217_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4ea3e545-1e83-4781-934a-bef4fd11e110","keywords":null,"link":"/360/20250217_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 17. 11:14","title":"Nemzetközi lapszemle: Világvége-hangulat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","shortLead":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","id":"20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"1206adce-f9e1-49b9-ac2b-9c7a492f515f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 17. 11:34","title":"Újabb 100 milliárd forintot ad lakásépítésre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]