Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt kirobbant botrányról. ","shortLead":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt...","id":"20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3.jpg","index":0,"item":"bbef8397-0fb8-47a6-937c-db1afd6c03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","timestamp":"2025. február. 17. 08:07","title":"Novák Katalin a kegyelmi ügyről: Nincs relevanciája annak, hogy nyomásra vagy nem nyomásra döntöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","shortLead":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","id":"20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a.jpg","index":0,"item":"ba430cf6-9785-4adf-9551-9bc18077611a","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 10:11","title":"Űripari együttműködésről állapodott meg a 4iG és egy amerikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","shortLead":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","id":"20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"9c645b95-b0ac-4b33-8211-aa32f2ec77aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. február. 15. 20:03","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","shortLead":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","id":"20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b.jpg","index":0,"item":"ecb47e75-7efc-4c97-ab48-7c2ddf691c90","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","timestamp":"2025. február. 15. 18:40","title":"Gyurcsány szerint Magyar Péter vagy intellektuálisan vagy erkölcsileg csapnivaló ember, esetleg is-is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711404ca-f80c-4940-8337-1e6f9e582f84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 57 éves Muhsin Hendricks a melegek és más marginalizált muszlimok számára nyitott mecsetet vezetett Fokvárosban.","shortLead":"Az 57 éves Muhsin Hendricks a melegek és más marginalizált muszlimok számára nyitott mecsetet vezetett Fokvárosban.","id":"20250217_Agyonlottek-a-vilag-elso-nyiltan-meleg-imamjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711404ca-f80c-4940-8337-1e6f9e582f84.jpg","index":0,"item":"42ba4fcb-a087-47d2-a20d-1dc1c9686e87","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Agyonlottek-a-vilag-elso-nyiltan-meleg-imamjat","timestamp":"2025. február. 17. 11:53","title":"Agyonlőtték a világ első nyíltan meleg imámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett posztolni arról, hogy milyen menő a Grok 3.","shortLead":"Musk azt is közölte, hogy egész hétvégén a Grok 3-at fogják bütykölni, úgyhogy posztolni sem fog. Aztán elkezdett...","id":"20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03bb3c44-0cce-4c20-8752-34647d88c22e.jpg","index":0,"item":"61cce37e-f345-4277-b6b4-15dc46f7d5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_grok-3-demo-elon-musk-x-chatbot","timestamp":"2025. február. 16. 22:05","title":"Kedd hajnalban debütál Elon Musk chatbotjának legfrissebb demóverziója az X-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak a cégébe szállt be, és lett a nemrég nyílt IDA Bistro tulajdonosa. Azt mondja, tényleg nem nehéz éttermet nyitni, életben tartani viszont igen. HVG-portré.","shortLead":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér...","id":"20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083.jpg","index":0,"item":"421b0f43-8184-47cb-93c0-e8591fa11e3b","keywords":null,"link":"/360/20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. február. 15. 16:00","title":"Andrusch Dániel étterem-tulajdonos: „Mindenki azt gondolja, hogy a vendéglátáshoz bárki ért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]