[{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem kaptak 500 milliárd dollárt az USA-tól.","shortLead":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem...","id":"20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"bb49be76-3182-42d9-9773-e685d7f69a95","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","timestamp":"2025. február. 19. 14:08","title":"Zelenszkij: Trump egy dezinformációs buborékban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","shortLead":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","id":"20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"19ee8232-ac02-443f-a8cf-768f3b9bc315","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","timestamp":"2025. február. 20. 19:20","title":"Az USA nem szavazza meg az orosz agressziót elítélő ENSZ-határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","shortLead":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","id":"20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984.jpg","index":0,"item":"d28a31b7-cbac-4ca9-ad95-67fece81f699","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","timestamp":"2025. február. 19. 15:14","title":"Kéttonnányi gyanús sajtszállítmányt követett a NAV, és beigazolódott, amitől tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás a Spotifyra, de a rossz hír, hogy ez nem jár majd a meglévő előfizetésekhez: többet kérnek majd érte, nem kevéssel.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás a Spotifyra, de a rossz hír, hogy ez nem jár majd a meglévő előfizetésekhez: többet...","id":"20250220_spotify-hifi-csomag-music-pro-vesztesegmentes-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b0a5ce-0c2f-4d06-967e-5b68b7f1bd63.jpg","index":0,"item":"c8a8a158-c184-4d62-9d72-2f34a73b8618","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_spotify-hifi-csomag-music-pro-vesztesegmentes-zene","timestamp":"2025. február. 20. 18:03","title":"2021-ben ígérték meg, idén valóban megtörténhet a Spotify legjelentősebb újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0245204-a1f1-4ea7-931a-cd09670aecc7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak meglepően vékony, hanem – a mesterséges intelligenciának köszönhetően – fölöttébb segítőkész is az Oppo legújabb összehajtható telefonja, a Find N5. Ez a készülék most a maga kategóriájában a világ legvékonyabbja.","shortLead":"Nemcsak meglepően vékony, hanem – a mesterséges intelligenciának köszönhetően – fölöttébb segítőkész is az Oppo...","id":"20250221_oppo-find-n5-specifikacio-bemutato-a-vilag-legvekonyabb-hajlithato-telefonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0245204-a1f1-4ea7-931a-cd09670aecc7.jpg","index":0,"item":"7168ca32-4fe4-43a8-b0a2-160ee7f98c98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_oppo-find-n5-specifikacio-bemutato-a-vilag-legvekonyabb-hajlithato-telefonja","timestamp":"2025. február. 21. 10:42","title":"Ilyen mobil még nem volt: 8,9 mm-es vastagsággal bemutatták a világ legvékonyabb összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5652c776-f3f1-46a5-8c4c-d21ab1ce9072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érezni fogjuk Trump visszatérésének hatását, de alapvetően magunknak kell rendbe tenni a gazdaságot – mondta Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjúban a Kossuth Rádióban. Ismét beszélt a guruló dollárok helyett most már guruló eurókra hajtó, magukat jogvédőknek feltüntető szervezetekről, amelyek valójában manipulálni akarnak.","shortLead":"Érezni fogjuk Trump visszatérésének hatását, de alapvetően magunknak kell rendbe tenni a gazdaságot – mondta Orbán...","id":"20250221_orban-beszed-Kossuth-radio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5652c776-f3f1-46a5-8c4c-d21ab1ce9072.jpg","index":0,"item":"1539057e-ff3a-4f6f-b574-14848342c417","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_orban-beszed-Kossuth-radio","timestamp":"2025. február. 21. 07:40","title":"Orbán: Itt a kamateső, ezért idén bátrabban költenek majd az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f648874-b28b-462e-a243-07f0e62ed157","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Adathalász e-maillel verték át: megadta a bankkártyaadatait, amikkel néhány óra múlva már Egerben vett mobiltelefont egy ismeretlen.","shortLead":"Adathalász e-maillel verték át: megadta a bankkártyaadatait, amikkel néhány óra múlva már Egerben vett mobiltelefont...","id":"20250219_legitarsasag-adathalasz-csalas-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f648874-b28b-462e-a243-07f0e62ed157.jpg","index":0,"item":"8055f7b9-3a74-49c1-a506-ff5b6b79113c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_legitarsasag-adathalasz-csalas-bankkartya","timestamp":"2025. február. 19. 15:01","title":"Lecsapott a légitársaság e-mailes ajánlatára egy tamási férfi, nemsokára már 138 ezerért vásároltak a kártyájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]