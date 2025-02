Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a3259948-3245-44d8-b83b-12498b2faece","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Iskolásított óvoda, továbbá a középfokú felvételit és az év végi jegyeket meghatározó kompetenciamérés az iskolákban – a Belügyminisztérium újabb intézkedései a saját kudarcát fedik el. ","shortLead":"Iskolásított óvoda, továbbá a középfokú felvételit és az év végi jegyeket meghatározó kompetenciamérés az iskolákban –...","id":"20250221_Balla-Istvan-Pinter-Sandor-ujabb-oktatasi-reformjai-kompetenciameres-ovoda-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3259948-3245-44d8-b83b-12498b2faece.jpg","index":0,"item":"39281afe-f349-4340-b7c0-5c6e45b2690e","keywords":null,"link":"/360/20250221_Balla-Istvan-Pinter-Sandor-ujabb-oktatasi-reformjai-kompetenciameres-ovoda-velemeny","timestamp":"2025. február. 21. 08:00","title":"Balla István: Nagy büdös egyes Sanyikának – hibát fednek el hibával a rendőrminiszter újabb reformjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az ukrajnai tűzszünet növekvő esélye és a bebetonozott magas alapkamat is támogatja a forintot. Ha nem lesz béke, jókora gyengülés jöhet, ha lesz, egy ideig 400 alatt maradhat az árfolyam.","shortLead":"Az ukrajnai tűzszünet növekvő esélye és a bebetonozott magas alapkamat is támogatja a forintot. Ha nem lesz béke...","id":"20250220_hvg-forint-inflacio-kamat-tuzszunet-ukrajna-bekebeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3ce4184-3fca-406c-b12d-6e6cf316737a.jpg","index":0,"item":"faf84fa6-5708-471d-83ae-93d501f181e5","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-forint-inflacio-kamat-tuzszunet-ukrajna-bekebeszed","timestamp":"2025. február. 20. 12:00","title":"A spekulánsok ugyan leszálltak a forintról, de Orbán jóslata óta is csak gyengül az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","shortLead":"Janice Nixet 2022-ben jelentette fel a kislány bátyja, akivel a nő szintén kegyetlenkedett.","id":"20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070.jpg","index":0,"item":"a45e0094-9ad5-4833-ab1a-372ff16e4397","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_vademeles-1978-gyerek-halaleset","timestamp":"2025. február. 19. 17:54","title":"Ötven évvel az eset után vádoltak meg egy nőt azzal, hogy halálra forrázott egy ötéves gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146dec85-5b04-49a4-ac73-db791c44ffec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 76 éves Szabó Margitnak tízezer forintot kellett befizetnie.","shortLead":"A 76 éves Szabó Margitnak tízezer forintot kellett befizetnie.","id":"20250220_lazar-janos-per-szabo-margit-csekk-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146dec85-5b04-49a4-ac73-db791c44ffec.jpg","index":0,"item":"42ba5a20-ada1-4ad5-95f3-81cf4c70c510","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_lazar-janos-per-szabo-margit-csekk-szuletesnap","timestamp":"2025. február. 20. 13:51","title":"A büntetési csekken kívánt Lázár Jánosnak boldog születésnapot a beperelt nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza Szigetek attól, hogy Magyar Péter bedobta az előrehozott választást. A mozgolódás nagy, a nyilvánosság viszont elenyésző.","shortLead":"Kiválasztott helyi vezetői még Csongrádban sincsenek a Tisza Pártnak, de újabb lökést kaptak a szerveződő Tisza...","id":"20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecbc302-9f13-4bac-8244-252d301966c8.jpg","index":0,"item":"d781e874-f85c-44e8-9be0-64279fd4cccf","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Fejvakaras-es-teljes-azonosulas-tisza-csongrad-csanad","timestamp":"2025. február. 20. 10:47","title":"Fejvakarás és teljes azonosulás: így szerveződik Csongrádban a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef1d0f-8190-46fd-a288-9c81df295cf5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250220_Marabu-Feknyuz-Intezkedj-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbef1d0f-8190-46fd-a288-9c81df295cf5.jpg","index":0,"item":"b56f8e07-21a6-4ae7-a668-189ae101156e","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Marabu-Feknyuz-Intezkedj-Toni","timestamp":"2025. február. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Intézkedj, Tóni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúnyán drágul a tojás, de a magyarok még nem ijedtek meg ettől annyira, mint az óceán túloldalán élők.","shortLead":"Csúnyán drágul a tojás, de a magyarok még nem ijedtek meg ettől annyira, mint az óceán túloldalán élők.","id":"20250221_tojas-tojasar-kereses-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902.jpg","index":0,"item":"987c6736-4c42-426a-840d-b18843453b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_tojas-tojasar-kereses-google-trends","timestamp":"2025. február. 21. 06:13","title":"Az amerikaiak már pánikolnak a tojásár miatt, a magyarok még nem tartanak ott, mint az árstop idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Parkinson-kór, a disztónia (kóros izom-összehúzódások által kiváltott akaratlan moz­gás) és a különböző eredetű remegések kezelésében immár hosszabb időn át is tudnak segítséget nyújtani egy, a pécsi klinikán alkalmazott, a beteg kezelését távolról lehetővé tevő megoldással – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE).","shortLead":"A Parkinson-kór, a disztónia (kóros izom-összehúzódások által kiváltott akaratlan moz­gás) és a különböző eredetű...","id":"20250220_pecsi-tudomanyegyetem-parkinson-kor-kezelese-agyi-stimulacio-tavolrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4.jpg","index":0,"item":"fa2de52d-eff9-44d4-9e12-08411a662260","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_pecsi-tudomanyegyetem-parkinson-kor-kezelese-agyi-stimulacio-tavolrol","timestamp":"2025. február. 20. 15:03","title":"Pécsi orvosok áttörése: akár 25 éven át is tudják távolról kezelni a parkinsonos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]