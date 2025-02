Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott jogszabály, a KRESZ. Nem túlzás az állítás: komoly újdonságok lesznek.","shortLead":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott...","id":"20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632.jpg","index":0,"item":"d6d0461d-fb58-4e3d-81c3-cfbd80a44b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","timestamp":"2025. február. 20. 11:00","title":"50 év után jön az új KRESZ – ezekről a változásokról lesz a legnagyobb vita a szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c1be80-445b-424d-9117-074f53b58b74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Na, már tábornoka is van az ellenzéknek. Kicsit savanyú, de az övék.","shortLead":"Na, már tábornoka is van az ellenzéknek. Kicsit savanyú, de az övék.","id":"20250220_Tota-W-Arpad-Ruszin-Szendi-Romulusz-bacsi-mesei-Tisza-Part-Magyar-Peter-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c1be80-445b-424d-9117-074f53b58b74.jpg","index":0,"item":"127ad153-eb91-439e-95da-6d4c8842765b","keywords":null,"link":"/360/20250220_Tota-W-Arpad-Ruszin-Szendi-Romulusz-bacsi-mesei-Tisza-Part-Magyar-Peter-Fidesz","timestamp":"2025. február. 20. 10:30","title":"Tóta W. Árpád: Romulusz bácsi meséi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a81871b-02f3-4bc1-98a7-911ba3b29b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elon Musk is megkapta a magáét az írótól.","shortLead":"Elon Musk is megkapta a magáét az írótól.","id":"20250221_Stephen-King-x-visszateres-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a81871b-02f3-4bc1-98a7-911ba3b29b15.jpg","index":0,"item":"da720ca1-a2f9-48a0-834b-d0e92ab20d02","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Stephen-King-x-visszateres-trump-musk","timestamp":"2025. február. 21. 06:07","title":"Stephen King visszatért az X-re, és egyből áruló szarházinak nevezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bank online csatornái egyáltalán nem fognak működni, így az online kártyás vásárlásokat sem lehet jóváhagyni, nem lehet majd utalásokat sem indítani.","shortLead":"A bank online csatornái egyáltalán nem fognak működni, így az online kártyás vásárlásokat sem lehet jóváhagyni, nem...","id":"20250220_cib-leallas-online-vasarlas-atutalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89.jpg","index":0,"item":"59a5bd3c-5328-4553-b69f-766e043b0ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_cib-leallas-online-vasarlas-atutalas","timestamp":"2025. február. 20. 12:20","title":"Ütemezzék át az online vásárlásaikat – kéri a CIB a nagy leállás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint egy kisgyerek. ","shortLead":"Az „argentin Trump”, Javier Milei ajándékozta meg a milliárdost az egyedi szerszámmal, amelynek úgy örült, mint...","id":"20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1f0f716-2028-4ae7-8ba3-15a845b73857.jpg","index":0,"item":"9f15e3be-489e-4d57-9a78-615ccaa34606","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lancfuresz-elon-musk-javier-milei-cpac-donald-trump-grimes","timestamp":"2025. február. 21. 11:50","title":"Láncfűrészt lengetett a CPAC színpadán Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc57c63c-b990-4354-8171-e7829b92cd63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak nyilatkoztak. Az egyházfő kérte, hogy ne hallgassanak el semmit.","shortLead":"A pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak...","id":"20250221_ferenc-papa-eletveszely-sulyos-allapot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc57c63c-b990-4354-8171-e7829b92cd63.jpg","index":0,"item":"20bff747-1e37-4d4c-9523-4abc5f7966dc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_ferenc-papa-eletveszely-sulyos-allapot-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:06","title":"Olasz orvosok: Ferenc pápa még nincs túl a veszélyen, súlyos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","shortLead":"Több mint ezer sírkőre, fejfára ragasztották fel a matricákat. ","id":"20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488969d2-5d68-4274-a6dd-efa8ccd286b4.jpg","index":0,"item":"4e1bd8aa-2ee1-4a6e-a9e1-9039e00e4b72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Munchen-temeto-QR-kodok-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 20. 12:05","title":"Rejtélyes QR-kódok kerültek a sírokra müncheni temetőkben, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani, az érintett vonalon pótlóbuszok járnak.","shortLead":"A baleset miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani, az érintett vonalon pótlóbuszok járnak.","id":"20250221_Vonat-gazolt-Ajkanal-egy-20-eves-no-eletet-veszitette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c6369bde-009c-4cb0-b07c-1e66e853302d","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Vonat-gazolt-Ajkanal-egy-20-eves-no-eletet-veszitette","timestamp":"2025. február. 21. 20:39","title":"Vonat gázolt Ajkánál, egy 20 éves nő életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]