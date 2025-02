Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","shortLead":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","id":"20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"d8570887-faf7-475f-b20d-e2fa6f625ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","timestamp":"2025. február. 22. 16:26","title":"Újabb túszok térhettek vissza szombaton Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump és Vlagyimir Putyin is találkozhat személyesen a közeljövőben.","shortLead":"Donald Trump és Vlagyimir Putyin is találkozhat személyesen a közeljövőben.","id":"20250223_Ket-heten-belul-folytatodhatnak-az-orosz-amerikai-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"7957fcd9-d69d-48ec-ac88-85f9668cd3d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Ket-heten-belul-folytatodhatnak-az-orosz-amerikai-beketargyalasok","timestamp":"2025. február. 23. 10:07","title":"Február 25-én folytatódhatnak az orosz–amerikai béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84110dca-b382-44f5-8ecc-1872e0e9c183","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának.","shortLead":"Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának.","id":"20250222_Lengyelorszag-tovabbra-is-fizetne-az-ukranok-Starlink-hozzafereset-amit-az-amerikaiak-epp-megszuntetnenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84110dca-b382-44f5-8ecc-1872e0e9c183.jpg","index":0,"item":"08238e51-40cd-459a-bd41-851faf70c69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_Lengyelorszag-tovabbra-is-fizetne-az-ukranok-Starlink-hozzafereset-amit-az-amerikaiak-epp-megszuntetnenek","timestamp":"2025. február. 22. 20:44","title":"Lengyelország továbbra is fizetné az ukránok Starlink-hozzáférését, amit az amerikaiak épp megszüntetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza Nyugat-Afrikában.","shortLead":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza...","id":"20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e.jpg","index":0,"item":"1d1b7fb9-842a-43be-8ad3-a818c6f7f81e","keywords":null,"link":"/elet/20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","timestamp":"2025. február. 21. 18:15","title":"Indiában gyártott opioidok okoznak drogkrízist afrikai országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és a civileknek – egyebek mellett ezekről beszélt Orbán Viktor a 26. évértékelőjében. 