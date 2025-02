Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A denevérekben azonosított HKU5-CoV-2 veszélyességét a szakemberek szerint nem szabad eltúlozni. 2025. február. 21. 15:24 Olyan koronavírust azonosítottak kínai kutatók, amely ugyanolyan úton tudja megfertőzni az embert, mint a Covid–19 kórokozója Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai igazolódtak be, ugyanakkor káros következmények is kiderültek. 2025. február. 22. 15:45 A súlycsökkentő injekciók kedvező és káros mellékhatásai Egyelőre mindenki tagadja, hogy köze lenne az osztrák lap által felvázolt üzlethez. 2025. február. 21. 18:33 Der Standard: Tiborczék bejelentkeztek az orosz Raiffeisenért – a BDPST Group szerint ez nem igaz A baleset miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani, az érintett vonalon pótlóbuszok járnak. 2025. február. 21. 20:39 Vonat gázolt Ajkánál, egy 20 éves nő életét vesztette A volt vezérkari főnök tudomása szerint az érintett ingatlan a mai napig a magyar állam tulajdonában áll. 2025. február. 21. 20:13 Ruszin-Szendi Romulusz állítja, sem megrendelője, sem tulajdonosa a 900 milliós dunakeszi szolgálati ingatlannak Miért nem értjük az amerikaiakat, és az alapvető különbségek ellenére hogyan történhetett meg velük ugyanaz, mint a magyarokkal? Mi tette alkalmassá Trumpot arra, hogy túlélje a lehetetlent, és miben más ő, mint bármelyik elődje? Simó Györggyel és Wahorn Andrással beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban. 2025. február. 23. 09:36 Amerika utolérte Magyarországot – Wahorn és Simó megfejtik Trump szép új világát Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának. 2025. február. 22. 20:44 Lengyelország továbbra is fizetné az ukránok Starlink-hozzáférését, amit az amerikaiak épp megszüntetnének A kormánypropaganda által pedofilmosdatással megvádolt Puzsér Róbert több tízmilliós kárról beszél azután, hogy a Tisza Párt elnöke lemondta vele a beszélgetést. 2025. február. 21. 19:40 Puzsér megszólalt a botrányról: Bizarr látványt nyújt Magyar Péter, amint megretten Rogán Antaltól