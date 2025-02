Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","shortLead":"Mondjuk pont az USA-ban nem biztos, hogy tárt karokkal fogadják őket. ","id":"20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c400c331-9a3f-45fc-9ad3-37dc0a553c8f.jpg","index":0,"item":"797cb1e7-cd90-4325-960d-00e327e65281","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Amerika-kedvenceinek-a-nagy-pickupoknak-is-konkurenciat-allit-a-BYD","timestamp":"2025. február. 24. 08:13","title":"Amerika kedvenceinek, a nagy pickupoknak is konkurenciát állít a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír és az olasz infláció lett.","shortLead":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír...","id":"20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"00e6bf60-0189-4756-b3cf-4855ade53a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:10","title":"Több mint kétszerese lett a magyar infláció a teljes EU-s inflációnak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Baja Sándor ügyvezető szerint az intézkedés sérti az azonos munkáért azonos fizetés elvét.","shortLead":"Baja Sándor ügyvezető szerint az intézkedés sérti az azonos munkáért azonos fizetés elvét.","id":"20250224_baja-sandor-randstadt-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"8dff3129-d5be-457e-8582-08f116b08c7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_baja-sandor-randstadt-szja-mentesseg","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Randstad: Ugyanolyan átgondolatlan a mostani szja-mentesség, mint a 25 éven aluliaké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ám ha Amerika immár ellenség, akkor az európai vezetőknek többé nem kell törődniük azzal, hogy tetszik-e Uncle Samnek, amit csinálnak – fejti ki Stephen Walt.","shortLead":"Ám ha Amerika immár ellenség, akkor az európai vezetőknek többé nem kell törődniük azzal, hogy tetszik-e Uncle Samnek...","id":"20250223_foreign-policy-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"640a6ac5-44e3-4ada-812f-839776273320","keywords":null,"link":"/360/20250223_foreign-policy-lapszemle","timestamp":"2025. február. 23. 09:00","title":"Amerikai professzor: Igen, az USA immár Európa ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei meghatározásakor. Az ördög ráadásul a részletekben rejlik.","shortLead":"Furcsa szempontok vezérelték az oktatási kormányzatot az egyetemek államilag támogatott férőhely-kapacitásainak idei...","id":"20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eedecfd5-3154-4a49-a759-1b83b87f3854.jpg","index":0,"item":"9d5754c8-04f6-4455-8c50-1d59529ab9d7","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-felsooktatas-letszam-allami-helyek-nke-elte-corvinus-mennyi-diak-az-annyi","timestamp":"2025. február. 23. 10:30","title":"Sajátos logika mentén csökkentették az államilag támogatott férőhelyek számát az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az intézkedések „Putyin háborús gépezetét” fogják célba venni az ígéretek szerint.","shortLead":"Az intézkedések „Putyin háborús gépezetét” fogják célba venni az ígéretek szerint.","id":"20250223_A-brit-kormanyfo-szerint-Kijevnek-reszt-kell-venni-a-targyalasokon-es-ujabb-szankciokat-jelentett-be-Oroszorszag-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"c1afb03b-8977-4c8f-90e8-71cc38d3a49b","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_A-brit-kormanyfo-szerint-Kijevnek-reszt-kell-venni-a-targyalasokon-es-ujabb-szankciokat-jelentett-be-Oroszorszag-el","timestamp":"2025. február. 23. 08:45","title":"A brit kormányfő szerint Kijevnek részt kell venni a tárgyalásokon, és újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]