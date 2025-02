Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni az összeget, hiszen az értékesítést nem terheli adó. A könyvelők egyesületének van egy sokkal egyszerűbb javaslata is.","shortLead":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni...","id":"20250223_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e5c59d97-0089-43f3-8790-2a918de66241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_","timestamp":"2025. február. 23. 13:09","title":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítése alkalmas lesz a visszaélésekre a könyvelők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79180f2-487d-43a4-9aeb-ed383329c066","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A klímaváltozás miatt egyre többen gondolnak szorongással és rettegéssel bolygónk várható sorsára. De ez nem a legjobb hozzáállás a témához – figyelmeztet az Oxford Egyetem adattudósa, Hannah Ritchie. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre többen gondolnak szorongással és rettegéssel bolygónk várható sorsára. De ez nem a legjobb...","id":"20250223_ez-nem-a-vilag-vege-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a79180f2-487d-43a4-9aeb-ed383329c066.jpg","index":0,"item":"86af2706-e62c-4254-b9c3-8ebb133f5a70","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250223_ez-nem-a-vilag-vege-konyv-reszlet","timestamp":"2025. február. 23. 19:15","title":"Ez nem a világvége: Van egy pár dolog, amit rosszul tudunk a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve semmihez. Pedig a fogalom maga súlyos betegséget takar, és nem mindegy, hogy felismerjük-e, illetve kezeljük-e időben a tüneteket. ","shortLead":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve...","id":"20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf.jpg","index":0,"item":"4d1ad8ef-1343-411e-905e-0f5f552f74c1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","timestamp":"2025. február. 23. 15:30","title":"Rosszkedv vagy depresszió? Vegyük észre időben a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","shortLead":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","id":"20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"b73616ce-a7d3-4e18-b323-3e526f1ede03","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","timestamp":"2025. február. 24. 12:47","title":"Orbánt idézve gratulált Elon Musk az AfD-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cbb30a-0b83-4413-b4c1-d14fc75fd0d5","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Már az indoka is sántít, a jogi megalapozottsága kérdéses, az eljárásrendje zavaros, a hasznossága pedig erősen vitatható – összeszedtük, mit lehet tudni az amerikai befolyásolás vizsgálatára javasolt kormánybiztosról, akinek a személye még titok.","shortLead":"Már az indoka is sántít, a jogi megalapozottsága kérdéses, az eljárásrendje zavaros, a hasznossága pedig erősen...","id":"20250224_Miert-eleve-hazug-ertelmetlen-szinjatek-a-Fidesz-javaslata-az-Amerikaban-nyomozo-orbanvedelmi-kormanybiztosrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45cbb30a-0b83-4413-b4c1-d14fc75fd0d5.jpg","index":0,"item":"d49af8dc-7d6b-4501-9f5c-24f91775cd05","keywords":null,"link":"/360/20250224_Miert-eleve-hazug-ertelmetlen-szinjatek-a-Fidesz-javaslata-az-Amerikaban-nyomozo-orbanvedelmi-kormanybiztosrol-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 15:00","title":"Miért eleve hazug, értelmetlen színjáték a Fidesz javaslata az Amerikában nyomozó orbánvédelmi kormánybiztosról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat ügyvédje a gyámügy rendszerszintű problémáira világított rá.","shortLead":"Az áldozat ügyvédje a gyámügy rendszerszintű problémáira világított rá.","id":"20250224_v-kerulet-gyilkossag-japan-no-gyanusitott-tagadas-volt-ferj-gyamugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f91707-bd03-4d23-b70d-50d2d459791d.jpg","index":0,"item":"c6dee98a-988c-4fb7-924b-9f9b69b590ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_v-kerulet-gyilkossag-japan-no-gyanusitott-tagadas-volt-ferj-gyamugy","timestamp":"2025. február. 24. 15:17","title":"Tagadja volt férje a japán nő meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","shortLead":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","id":"20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7b111c94-dd84-4ae0-a690-fcd7af54afbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","timestamp":"2025. február. 22. 19:06","title":"Szijjártó: Magyarország volt a „Trump előtti Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]