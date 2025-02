Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően jelen lévő diákokkal. ","shortLead":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően...","id":"20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da.jpg","index":0,"item":"7e9781fb-7633-413a-b1f0-88fa8a5b1c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 16:38","title":"„Sokan vagyunk, de mégsem elegen” – megnéztük, miként csalogatják a fiatalokat a rendőrség állásbörzéjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz benne. Pedig nem sok köszönet volt abban, amikor legutóbb ilyet lépett a kormány.","shortLead":"Bár korábban már elismerte, hogy fenntarthatatlan az árstop, a nemzetgazdasági miniszter úgy tűnik, most megint hisz...","id":"20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"5831f510-3b18-4f5a-8fe6-caba29ce6df4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_arstop-inflacio-nagy-marton-kiskereskedelem","timestamp":"2025. február. 10. 08:53","title":"Árstoppal ébredt hétfő reggel Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","shortLead":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","id":"20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5.jpg","index":0,"item":"3fd45687-a8b8-45bf-ac7d-914d5e41fa64","keywords":null,"link":"/elet/20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","timestamp":"2025. február. 10. 10:47","title":"Hét touchdown a pályán, Donald Trump a lelátón – ilyen volt a Super Bowl a fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ed513e-545d-4a55-9cbf-6c71808cbd1f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Regionális háborúval fenyegetnek a kelet-kongói harcok, melyek a több évtizedes tuszi–hutu ellentétben gyökereznek. A térség rendkívül gazdag fontos fémekben, ami élezheti a konfliktust.","shortLead":"Regionális háborúval fenyegetnek a kelet-kongói harcok, melyek a több évtizedes tuszi–hutu ellentétben gyökereznek...","id":"20250210_keletkongoi-haboru-tuszihutu-viszaly-asvanykincsek-nem-allnak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3ed513e-545d-4a55-9cbf-6c71808cbd1f.jpg","index":0,"item":"30b7bd67-8f55-47c8-a9bc-20e5ac288f2a","keywords":null,"link":"/360/20250210_keletkongoi-haboru-tuszihutu-viszaly-asvanykincsek-nem-allnak-le","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"A Nyugat szigorral és némi pénzmegvonással megállíthatná a kelet-kongói mészárlást, Obamának egyszer már sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","shortLead":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","id":"20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10.jpg","index":0,"item":"d8cb7824-e7dd-447e-9d50-5ded3978abb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","timestamp":"2025. február. 10. 09:57","title":"Szijjártó: Ezer már el is készült a vasúti kocsikból, amiket Egyiptomnak gyártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb infláció mellett valószínűtlen, hogy a jegybank idén még tud kamatot csökkenteni, de akár kamatemelés is benne lehet a pakliban.","shortLead":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb...","id":"20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"5a370dc7-a1c6-4d52-ba06-bb1f8f283ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","timestamp":"2025. február. 11. 10:57","title":"Elemzők az inflációról: Hidegzuhany, a megélhetési válságot idézi, akár kamatemelés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","shortLead":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","id":"20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200.jpg","index":0,"item":"d654c6cf-e156-4d4f-879c-b02e31108e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:00","title":"Egy kerület mind felett a fővárosi autóelszállításokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]