[{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. ","shortLead":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. ","id":"20250223_Rendkivuli-csucstalalkozon-vitatja-meg-az-EU-hogy-mit-kezdjenek-Trumppal-es-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"d61a5991-c9a1-4a3f-bb9e-fee984817131","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Rendkivuli-csucstalalkozon-vitatja-meg-az-EU-hogy-mit-kezdjenek-Trumppal-es-Putyinnal","timestamp":"2025. február. 23. 18:55","title":"Rendkívüli csúcstalálkozón vitatja meg az EU, hogy mit kezdjenek Trumppal és Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","id":"20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"37d3c481-de5b-493a-bfd5-efebccbf7f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","timestamp":"2025. február. 24. 14:45","title":"Hathavi fegyverpénzt oszt a kormány 2026 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”. Az ország kormánya ugyanis minden Apple-felhasználó adataihoz szeretett volna hozzáférni, amit a cég nem volt hajlandó megadni.","shortLead":"Kikapcsolta az egyik legfontosabb adatbiztonsági funkciót Nagy-Britanniában az Apple, de ez volt „a jobbik rossz”...","id":"20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"b69b9fe0-01d3-4ae5-9177-e3cca587d85f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_apple-iphone-icloud-vegpontok-kozotti-titkositas-feloldas-brit-kormany-hatso-kapu","timestamp":"2025. február. 24. 11:03","title":"Megtagadta az Apple a brit kormány kérését, de ennek is a felhasználók isszák meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi közreműködésére az eddiginél is jobban számíthat az Európai Bizottság.","shortLead":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi...","id":"20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e.jpg","index":0,"item":"24ecb29d-e84b-4d99-af95-e28589b528f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","timestamp":"2025. február. 24. 15:24","title":"„Az engedetlen tagállamokat büntetik” – a költségvetésről vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán. A legfrisseb értesülések szerint három Molotov-koktélt dobtak a konzulátus kertjébe.","shortLead":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán. A legfrisseb értesülések...","id":"20250224_Robbanas-tortent-a-marseillei-orosz-konzulatuson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435.jpg","index":0,"item":"8299671b-532c-4793-9516-9f0d605456cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Robbanas-tortent-a-marseillei-orosz-konzulatuson","timestamp":"2025. február. 24. 10:19","title":"Robbanás történt a marseille-i orosz konzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel lehet megnyerni a békét.","shortLead":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel...","id":"20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556.jpg","index":0,"item":"715aa6ef-97ae-4309-8da7-6e8a84221f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","timestamp":"2025. február. 24. 16:41","title":"Kaja Kallas: Európában senki sem akarja, hogy a háború folytatódjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin egyedüli magyar származású alkotóként idén is őt válogatta be a kortárs színtér száz legfontosabb szereplője közé. Műveit most a Szépművészeti Múzeum állítja ki.","shortLead":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin...","id":"20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0.jpg","index":0,"item":"9d49b96f-b292-4549-ad21-ad6e16224330","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","timestamp":"2025. február. 24. 16:00","title":"Aki búzamezővé alakította Manhattan szemétlerakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","shortLead":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","id":"20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934.jpg","index":0,"item":"6f687995-54ed-455f-868d-a1bdafddfefe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Elmarad a hét elején szokásos árváltozás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]