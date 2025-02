Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi értesülések, másfelől viszont gyengítik, hogy az ügynökvádat megfogalmazó Alnur Muszajev néhány évvel korábban még nem volt ennyire biztos a dolgában.","shortLead":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi...","id":"20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"2d66b77a-ba2d-41af-b279-5852f8c66127","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","timestamp":"2025. február. 24. 11:35","title":"Donald Trump a KGB ügynöke – állítja egy volt szovjet hírszerzőtiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","id":"20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"37d3c481-de5b-493a-bfd5-efebccbf7f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","timestamp":"2025. február. 24. 14:45","title":"Hathavi fegyverpénzt oszt a kormány 2026 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: politikátlan, csapatépítő, elégtelen, színjáték, láncfűrész.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"f094936b-f4cc-4d53-8d23-6cc860079bbc","keywords":null,"link":"/360/20250223_Karafiath-Orsolya-az-en-hetem","timestamp":"2025. február. 23. 17:30","title":"Karafiáth Orsolya: Akinek szavai csak paravánok az elszabadult indulatok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","shortLead":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","id":"20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56.jpg","index":0,"item":"39f3dee3-bd30-4106-b2e7-67e6ab7a46ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","timestamp":"2025. február. 23. 20:45","title":"„Putyin gyilkos” – megemlékezést tartottak Budapesten az orosz invázió harmadik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de egyetlen emlős sem fogja tudni elviseni.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de...","id":"20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"906ed1fa-56f7-4571-b74e-a6338b617ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","timestamp":"2025. február. 23. 16:03","title":"Egy szimuláció megmutatta a Föld jövőjét: nem sok hely lesz az embernek a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése láttán mind többen tiltakoznak. A tiltakozás már elérte a cég vezetését is, az viszont kérdés, hogyan befolyásolja a Tesla hosszabb távú terveit.","shortLead":"Elon Musk elszabadult hajóágyúhoz hasonló kormányzati munkája és orosz propagandának is beillő nemzetközi fellépése...","id":"20250224_Bojkott-tesla-elon-muska-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"59475a34-f5c5-43ce-bdbb-db033ff7a1a0","keywords":null,"link":"/360/20250224_Bojkott-tesla-elon-muska-reszveny","timestamp":"2025. február. 24. 13:31","title":"„Add el Tesládat és Tesla-részvényeidet!” – Tényleg árthat Elon Musknak a cége elleni bojkott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi lesz, ha nem megy el, de ezt zokon veszi a hatalom? Tamás Ervin egy olyan dilemmát ír le, amely a NER tizenötödik évében többeket érint, amikor a Fidesszel és a kormánnyal váratlanul kapcsolatba kerülnek.","shortLead":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi...","id":"20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"291add8e-8ac3-4d06-b59b-5a00be2b7f6c","keywords":null,"link":"/360/20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","timestamp":"2025. február. 24. 19:58","title":"Elmegy és lebukik, vagy távolmarad és megbüntetik – mit lép, akit Orbán váratlanul tapsolni hív?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]