[{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást a rogáni propagandának, amire eddig nem volt példa.","shortLead":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást...","id":"20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"da712ae7-c724-4588-b84c-64335bef5762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","timestamp":"2025. február. 26. 08:12","title":"Puzsér Róbert: Magyar Péter visszaél azzal, hogy ő a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keir Starmer jövő héten fog találkozni Donald Trumppal.","shortLead":"Keir Starmer jövő héten fog találkozni Donald Trumppal.","id":"20250225_Egyesult-Kiralysag-GDP-vedelmi-kiadasok-Ukrajna-Trump-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"fbac1276-d91d-4161-b574-16aabc652163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Egyesult-Kiralysag-GDP-vedelmi-kiadasok-Ukrajna-Trump-Putyin","timestamp":"2025. február. 25. 14:29","title":"A védelmi kiadások jelentős emelését jelentette be a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az amerikai elnök propagandavideója a Gázai-övezetről önmagában aggályos, a szakállas hastáncosnőket alighanem egy jó humorú mesterséges intelligencia csempészte bele.","shortLead":"Az amerikai elnök propagandavideója a Gázai-övezetről önmagában aggályos, a szakállas hastáncosnőket alighanem egy jó...","id":"20250226_Szakallas-hastancosnok-es-orias-arany-Trump-szobor-ez-var-a-Gazai-ovezetre-Trump-szerint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"050f38d8-780f-46c4-8c01-787836e133bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Szakallas-hastancosnok-es-orias-arany-Trump-szobor-ez-var-a-Gazai-ovezetre-Trump-szerint-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:23","title":"Szakállas hastáncosnők és óriás arany Trump-szobor – ez vár a Gázai-övezetre egy friss Trump-videó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c8b533-27f1-4285-abdb-90e80c33deec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretesek lehetnek az ehető gombák az anyagcsere és a vércukorszint szabályozásában – derül ki a Semmelweis Egyetem új tanulmányából, mely szerint a gyógyhatású gombák bioaktív vegyületei megelőzhetik vagy mérsékelhetik az inzulinrezisztenciát.","shortLead":"Ígéretesek lehetnek az ehető gombák az anyagcsere és a vércukorszint szabályozásában – derül ki a Semmelweis Egyetem új...","id":"20250226_gyogyhatasu-gombak-inzulinrezisztencia-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c8b533-27f1-4285-abdb-90e80c33deec.jpg","index":0,"item":"42778d91-e085-490b-8029-3c435feac635","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_gyogyhatasu-gombak-inzulinrezisztencia-kezelese","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"Az ön konyhájában is ott lehet az inzulinrezisztencia kezelésének egyik fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében, a „médiaőrületet” hibáztatva.","shortLead":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében...","id":"20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"a25d497b-9b19-47f9-b1bc-3b7ad9b79537","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. február. 26. 13:58","title":"A kisgyereket felrúgó karateedző védője szerint „semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]