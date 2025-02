Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","shortLead":"Idén 2,1 millió tonna nyersolaj érkezhet a Janaf vezetékrendszerén keresztül.","id":"20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55ca870d-2fde-4b15-bb27-ba212d1841f5.jpg","index":0,"item":"985bc5d7-0e16-46f5-a2ec-a72fbebdb503","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_mol-horvatorszag-adria-koolajvezetek-janaf-megallapodas","timestamp":"2025. február. 26. 21:11","title":"Sajnálkozva számolt be a Mol a horvát olajmegállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c8b533-27f1-4285-abdb-90e80c33deec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretesek lehetnek az ehető gombák az anyagcsere és a vércukorszint szabályozásában – derül ki a Semmelweis Egyetem új tanulmányából, mely szerint a gyógyhatású gombák bioaktív vegyületei megelőzhetik vagy mérsékelhetik az inzulinrezisztenciát.","shortLead":"Ígéretesek lehetnek az ehető gombák az anyagcsere és a vércukorszint szabályozásában – derül ki a Semmelweis Egyetem új...","id":"20250226_gyogyhatasu-gombak-inzulinrezisztencia-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c8b533-27f1-4285-abdb-90e80c33deec.jpg","index":0,"item":"42778d91-e085-490b-8029-3c435feac635","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_gyogyhatasu-gombak-inzulinrezisztencia-kezelese","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"Az ön konyhájában is ott lehet az inzulinrezisztencia kezelésének egyik fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla idén januárban kevesebb mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal romlottak, és Kínában sem sokkal jobb a helyzet. ","shortLead":"A Tesla idén januárban kevesebb mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal...","id":"20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274.jpg","index":0,"item":"0ecf4052-ff53-4167-95cd-f82e01875fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","timestamp":"2025. február. 26. 07:29","title":"Egyre kelendőbbek a villanyautók Európában, de a Tesla-eladások bezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ad72a-a950-4636-8434-040e3bac6837","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón a lóerőket, 60 millió forint körüli egy ilyen ínyencség ára.","shortLead":"Nem adják olcsón a lóerőket, 60 millió forint körüli egy ilyen ínyencség ára.","id":"20250225_tuningot-kapott-az-uj-Ford-Mustang-850-loeros-Hennessey-Super-Venom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d4ad72a-a950-4636-8434-040e3bac6837.jpg","index":0,"item":"2da2d0f4-1d62-4cab-b1b5-134ccefd8781","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_tuningot-kapott-az-uj-Ford-Mustang-850-loeros-Hennessey-Super-Venom","timestamp":"2025. február. 25. 20:20","title":"Régivágású texasi tuningot kapott az új Ford Mustang, itt a 850 lóerős Hennessey Super Venom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","shortLead":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","id":"20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557.jpg","index":0,"item":"083efae3-bc2f-452f-9bb8-0227abc15223","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","timestamp":"2025. február. 25. 11:04","title":"Egyetlen hangot sem lehet hallani rajta, mégis nagyon fontos album született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát nyújtva egyfajta csomóponttá váljunk felhasználóink számára” – mondta a HVG-nek Atanas Raykov. A Rakuten Viber globális marketingért felelős alelnöke az üzenetküldő platform magyarországi terveiről is beszélt, és azt is elmondta, hogyan védekeznek a kibertámadások ellen.","shortLead":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát...","id":"20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec.jpg","index":0,"item":"811fdc78-6389-42cf-8db7-b504ce2ff79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","timestamp":"2025. február. 25. 12:35","title":"Mi lesz a Viberből? Mi lesz Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Decemberben ismét megerősítette az Európai Bizottság, hogy a modellváltó egyetemeknek nem jár Erasmus, de a kormány nem adja fel a harcot. ","shortLead":"Decemberben ismét megerősítette az Európai Bizottság, hogy a modellváltó egyetemeknek nem jár Erasmus, de a kormány nem...","id":"20250225_erasmus-kormany-eu-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"d28554ea-a217-4597-80f3-dc6abf5994cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_erasmus-kormany-eu-birosag","timestamp":"2025. február. 25. 16:27","title":"Az uniós bíróságra megy a magyar kormány az Erasmusért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a05cda-d106-4f39-a3fc-af39e7aa1c86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mexikóban tartják majd, és a börtönt is megjárt szervező nagy kalandokat ígér.","shortLead":"Mexikóban tartják majd, és a börtönt is megjárt szervező nagy kalandokat ígér.","id":"20250225_fyre-fesztival-2-billy-mcfarland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a05cda-d106-4f39-a3fc-af39e7aa1c86.jpg","index":0,"item":"d0583bef-2ab7-4173-9542-d552c6dc0ea5","keywords":null,"link":"/elet/20250225_fyre-fesztival-2-billy-mcfarland","timestamp":"2025. február. 25. 11:27","title":"Tényleg jön az újabb Fyre Fesztivál, hiába fulladt káoszba az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]