Az elfajult pénteki Trump–Zelenszkij-találkozón rengeteg súrlódási pontot lehetett beazonosítani a tárgyalófelek között, de az egyik legmeglepőbb konfliktusforrás Volodmir Zelenszkij öltözéke volt. Az ukrán elnök a háború kitörése óta a védjegyévé vált puritán pulóverét viseli minden egyes nyilvános megjelenésén, hol olívazöld, hol barna színben, az amerikai látogatásán pedig történetesen feketében, rajta a nemzeti jelképként használt háromágú szigonnyal.

Bár az öltöny-nyakkendőhöz képest alulöltözöttnek tűnt, valójában a mostani egy fokkal kifinomultabb öltözék volt, mint amit a Biden-kormányzat idején az Egyesült Államokban tett korábbi látogatásai során viselt: akkor egy egyszerű melegítőfelső volt rajta – szintén a háromágú szigonnyal hímezve.

Zelenszkij és Biden 2022-ben AFP / Olivier Douliery

Zelenszkij nem kényelemből viseli a „háborús egyenruháját”. Egyrészt ez a szolidaritás jele a katonákkal, akik három éve kockáztatják az életüket a fronton, másrészt üzenet a világnak:

egy háborúban álló ország elnöke, a fegyverropogás pedig nem a nyakkendők és Hugo Boss öltönyök ideje.

Zelenszkij ruhaválasztása egyébként régóta irritálja a Trump-holdudvart. J. D. Vance már 2023-ban nehezményezte, hogy az ukrán elnök ilyen öltözékben léphetett be a szenátusba, de akkor még csak a közösségi oldalakon tette ezt.

Look I know Schumer changed the dress code but letting someone in the senate chamber dressed like this really crosses the line. pic.twitter.com/GJr03dmOMF — JD Vance (@JDVance) September 21, 2023

Pénteken viszont már kamerák előtt, élő adásban állították pellengérre az országa sorsáról tárgyalni próbáló Zelenszkijt azért, mert nem öltönyben lépett be a Fehér Házba.

„Hogy kiöltözött ma” – ez volt Donald Trump első szava az ukrán elnökhöz, amikor az kiszállt az autóból. Nyilván az amerikai elnök is tudta, hogy Zelenszkij három éve minden egyes nyilvános szereplésén így jelenik meg, mégis személyes sértésnek vette, hogy a vele való találkozón is a háborús elnöki egyenruháját viselte. A személyes sértettséget sokszor politikai döntések alapjának tekintő Trump az alelnöke aktív közreműködésével aztán a későbbiekben is ügyet csinált abból, hogy Zelenszkij mit visel. Az öltözékébe a hálátlanságot és a tiszteletlenséget látták bele, amivel a vita során többször is megvádolták. Trump memóriájából ekkor talán már kiradírozódott az a jelenet, hogy Elon Musk pólóban és baseball sapkában bohóckodott nem olyan rég az Ovális Irodában és a kabinetülésen is.

Elon Musk a kabinetülésen Jim WATSON / AFP

Trumpék kezére játszott aztán az egyik, magát százszázalékosan trumpistának valló riporternek, Brian Glenn-nek a felesleges, a találkozó tétjéhez képest nevetséges megnyilvánulása, azt a mélyenszántó kérdést tette fel ugyanis Zelenszkijnek, hogy miért nem visel öltönyt. „Ön az ország legmagasabb szintű hivatalában van, és nem hajlandó öltönyt viselni. Van önnek öltönye? Sok amerikainak problémája van azzal, hogy ön nem tiszteli ennek a hivatalnak a méltóságát” – játszotta el Trump szócsövének a szerepét a Real America’s Voice tudósítója.

Zelenszkij, láthatóan és érthetően irritáltan, a „nem hiszem el, hogy ezen rugózik” költői kérdéssel az arcán, de mégis kulturáltan azt válaszolta, hogy „akkor viselek majd öltönyt, ha vége a háborúnak”, majd egy poénszerű toldással oldani próbálta a feszültséget. „Talán valami olyasmit, mint az öné, igen. Talán valami jobbat, nem tudom. Talán valami olcsóbbat.” De ennek az emberi hangnemnek ekkor már nem volt tere az Ovális Irodában. Nagy valószínűséggel ez a kötekedés is része volt a pszichológiai hadviselésnek, amely aztán a Trump, Zelenszkij és Vance közötti élőben közvetített verbális összecsattanásban csúcsosodott ki.

Trump lenyomni akarta, de hőst csinált Zelenszkijből Az üzleti tárgyalások művészéről kiderült, valójában nem lehet vele tárgyalni. Donald Trump és J. D. Vance elégtételt akart venni egy háborús hősön, és miközben országától zsarolással elveszik ásványi kincsei egy részét, még verbálisan is meg akarták semmisíteni. Csak közben egy toporzékoló óvodás vitaképességét mutatták fel.

Volodimir Zelenszkij nem sokkal később ugyanilyen outfitben jelent meg Keir Starmer brit miniszterelnöknél, majd III. Károly királynál is, akiről azt gondolhatnánk, hogy a protokollt és az etikettet élet-halál kérdésnek tekinti, de Londonban nem hogy ügyet nem csináltak az ukrán elnök öltözékéből, de barátian fogadták, és érdemi kérdésekről tárgyaltak vele.

Volodimir Zelenszkij III. Károly királlyal a Trump-találkozó után Sandringhamben Joe Giddens / POOL / AFP

Zelenszkij persze nem talált fel semmilyen divattrendet, háborúk ugyanis eddig is voltak, és az országok vezetői ezt az állapotot az öltözékükkel is tükrözték. A háborús egyenruha egyik leghíresebb példájaként Winston Churchillt szokták emlegetni, aki a légiriadók során könnyen felvehető kezeslábas-szerű ruhában érkezett meg a Fehér Házba, hogy Franklin Roosevelttel találkozzon, jelezve, hogy egy olyan országból jött, amelyet épp bombáznak a németek.

There is a lot of nonsense commentary on the fact that President Zelensky wore his trademark informal combat gear to the White House. Here’s a snapshot of unarguably the greatest leader of the 20th century, Sir Winston Churchill, doing exactly the same on a visit to FDR. pic.twitter.com/lI5eM6vDmA — Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) March 1, 2025

A katonai jellegű ruhák nyilván a politikai kommunikáció eszközei is, tekintélyt parancsolnak, a hazaszeretet jelképei, az erő és az elszántság üzenetét hordozzák. Zelenszkij nemcsak az ukrán katonák iránti tiszteletből viseli, hanem azt is jelzi, hogy a tárgyalópartnerei egy olyan emberrel állnak szemben, aki épp a frontról jött, és egy sürgető problémára keres megoldást: a békéhez érdemi segítségre van szüksége.

A háború valóságáról persze Donald Trumpnak nincsenek első kézből információi, hiszen soha nem szolgált a hadseregben, és még a vietnámi háború idején is orvosi felmentést kapott a sorozás alól, mert állítólag csontsarkantyú volt a lábán.