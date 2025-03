Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","shortLead":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","id":"20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06.jpg","index":0,"item":"64143545-7fc8-43f2-bef0-2e354e844477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 04. 08:24","title":"Még egy őrült kamerás mobil érkezik, kezünkben a legújabb Realme, cserélhető objektívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","shortLead":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","id":"20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5.jpg","index":0,"item":"a7005d42-910c-4c4a-b61c-ec4b3b0163b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","timestamp":"2025. március. 04. 12:21","title":"Igazoltatás közben próbált meglógni autójával, elütött egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Liverpool is figyeli a magyar válogatott balhátvédet.","shortLead":"Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a Liverpool is figyeli a magyar válogatott balhátvédet.","id":"20250304_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-real-madrid-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"08e3db30-2409-4315-9718-641548688d50","keywords":null,"link":"/sport/20250304_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-real-madrid-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 04. 19:57","title":"A transzferguru szerint Kerkez Milos nyáron távozhat a Bournemouth csapatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Krisztina körút közelében történt a baleset.","shortLead":"A Krisztina körút közelében történt a baleset.","id":"20250303_Felborult-egy-teherauto-a-Hegyalja-uton-lezartak-egy-szakaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3d74eb27-8a89-4ec4-88be-65cc739a2630","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Felborult-egy-teherauto-a-Hegyalja-uton-lezartak-egy-szakaszat","timestamp":"2025. március. 03. 21:48","title":"Felborult egy teherautó a Hegyalja úton, lezárták egy szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","shortLead":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","id":"20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17.jpg","index":0,"item":"dc13a3e4-8ef1-4cda-971a-3912dd300ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Jön az Opera újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngésző felett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]