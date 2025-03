Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","shortLead":"Jánosi György 71 évesen nősült meg. ","id":"20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b14b420-eda2-4a37-93ef-10c11605dd45.jpg","index":0,"item":"f120d712-de24-4c97-9a5b-2cd377a0a304","keywords":null,"link":"/elet/20250303_A-volt-sportminiszter-felesegul-vette-a-not-aki-megmentette-az-eletet","timestamp":"2025. március. 03. 08:47","title":"A volt sportminiszter feleségül vette a nőt, aki megmentette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a60c0ff-5f39-45ac-a34a-86c9f2de9234","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon örülnek, hogy „normalizálódik” az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország imázsa. Legalábbis ők így gondolják.","shortLead":"Nagyon örülnek, hogy „normalizálódik” az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország imázsa. Legalábbis ők így gondolják.","id":"20250304_anora-oscar-dij-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a60c0ff-5f39-45ac-a34a-86c9f2de9234.jpg","index":0,"item":"6c94a38b-cdb2-419f-a9d3-287c2b587a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250304_anora-oscar-dij-orosz-propaganda","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Az orosz állami propagandisták rárepültek az Anora Oscar-győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük tartoznak a tengeri teknősök is, azzal a különlegességgel, hogy ezek az állatok nemcsak navigációra képesek, hanem felismerik azon helyek mágneses mezőit, ahol korábban táplálékhoz jutottak.","shortLead":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük...","id":"20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731.jpg","index":0,"item":"a33c974d-e891-4fe5-b8e1-25b260b2dee3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","timestamp":"2025. március. 04. 10:03","title":"Sokoldalú, titkos GPS segíti a tengeri teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb lett az egyik billentyűzetes tok is, és van valami, ami nem változott. Pedig lehet, hogy 2025-ben már el kellett volna engedni.","shortLead":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. Egy kicsit jobb...","id":"20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534.jpg","index":0,"item":"1ee9507e-b3e1-4518-944e-7d4b00a50a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_apple-ipad-air-m3-frissites-uj-processzor-magic-keyboard","timestamp":"2025. március. 04. 17:15","title":"Bejelentést tett az Apple: új sebességre kapcsolt az iPad Air, de fürgébb lett a legolcsóbb táblagép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","shortLead":"Mától szombatig az adóhatóság fokozottan ellenőrzi az üzletek jogszerű működést.","id":"20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e0ff4e9-7885-4956-8aa2-46e964abf339.jpg","index":0,"item":"f784c555-4ee0-46b6-aaf3-c5267c8e41c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Nonap-NAV-ellenorzes-viragarus-ajandekarus","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Nőnap NAV módra: fokozott figyelemre számíthatnak a virág- és ajándékárusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03c7560-f7d0-42e2-b4c3-4e98acb3627d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vasútforgalmat felfüggesztették.","shortLead":"A vasútforgalmat felfüggesztették.","id":"20250303_Fenyegetes-miatt-kiuritettek-a-becsi-fopalyaudvart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03c7560-f7d0-42e2-b4c3-4e98acb3627d.jpg","index":0,"item":"7cd725a9-9d02-4555-8b13-71a6b019c17b","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Fenyegetes-miatt-kiuritettek-a-becsi-fopalyaudvart","timestamp":"2025. március. 03. 17:18","title":"Fenyegetés miatt kiürítették a bécsi főpályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval javult az egyenleg.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév teljesítménye a harmadikhoz képest. 2023 negyedik negyedévéhez viszonyítva 137 millió euróval...","id":"20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"3fab5557-c5a2-489e-b1c2-3f4ef650fccc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_819-millio-euroval-csokkent-a-szolgaltatasok-kulkereskedelmi-egyenlege-tavaly-ev-vegen","timestamp":"2025. március. 03. 08:30","title":"819 millió euróval csökkent a szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78dc1d-2afd-44fb-8cde-f5182119ea60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő No Other Land (Nincs más föld) készítői arra használták a köszönőbeszédüket, hogy felhívják a világ figyelmét a palesztinok ellen irányuló etnikai tisztogatásra.","shortLead":"A legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő No Other Land (Nincs más föld) készítői arra használták...","id":"20250303_Az-Egyesult-Allamokat-kritizaltak-a-legjobb-dokumentumfilm-rendezoi-az-Oscar-galan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b78dc1d-2afd-44fb-8cde-f5182119ea60.jpg","index":0,"item":"aee7c635-86e7-4b7d-b236-c1da3c28a6af","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Az-Egyesult-Allamokat-kritizaltak-a-legjobb-dokumentumfilm-rendezoi-az-Oscar-galan","timestamp":"2025. március. 03. 17:18","title":"Amerikának is odaszúrtak a legjobb dokumentumfilm rendezői az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]