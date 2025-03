Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","shortLead":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","id":"20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7.jpg","index":0,"item":"b73aa306-43c7-4223-86ac-757939d6e97e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 03. 13:03","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e857bba0-b167-45fa-85d9-7ddf432b560e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami védelem hiánya miatt nagyon kevés lehetősége van annak, akinek ellopják a kriptovalutáját, vagy átverés áldozatává válik.","shortLead":"Az állami védelem hiánya miatt nagyon kevés lehetősége van annak, akinek ellopják a kriptovalutáját, vagy átverés...","id":"20250304_kriptovaluta-szabalyozas-bdo-legal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e857bba0-b167-45fa-85d9-7ddf432b560e.jpg","index":0,"item":"60c416c9-0f5a-41c0-b209-aaf33451f878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_kriptovaluta-szabalyozas-bdo-legal","timestamp":"2025. március. 04. 11:51","title":"Itthon is egyre jobban terjednek a kriptovaluták, de a szabályozás nem tart vele lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f8f357-67d9-4a9e-970b-17b353ce5534","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A szaksajtó által várt új MacBook Air nem érkezett meg, helyette két táblagépét frissítette az Apple. 