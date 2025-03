Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a260d899-9422-4511-b91d-11ef292b23d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a néhány szemléletbeli változtatással sokat tehetünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, ezáltal az életminőségünkön is.","shortLead":"Ezzel a néhány szemléletbeli változtatással sokat tehetünk azért, hogy javítsunk a közérzetünkön, ezáltal...","id":"20250306_6-szokas-amitol-boldogabbak-lehetunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a260d899-9422-4511-b91d-11ef292b23d0.jpg","index":0,"item":"c3f1930b-0870-4000-a977-ed79e4c30f3c","keywords":null,"link":"/elet/20250306_6-szokas-amitol-boldogabbak-lehetunk","timestamp":"2025. március. 06. 06:01","title":"Hat szokás, amitől boldogabbak lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel közzétett hosszú távú stratégiájában mégis ezen túllépő, ambiciózus célokat fogalmazott meg.","shortLead":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel...","id":"20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e.jpg","index":0,"item":"ced6eb4a-4b11-42e7-b1b2-8fc8a90c9f76","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","timestamp":"2025. március. 05. 19:41","title":"Kitalálta a Richter, hogyan pótolja „aranytojást tojó tyúkja” 2030-ban megszűnő bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható végig.","shortLead":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható...","id":"20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895.jpg","index":0,"item":"5e74508a-013c-4669-9926-12e5afdf24b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","timestamp":"2025. március. 06. 15:00","title":"A világ, ahogy Barkóczi Noémi látja - lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reagált a miniszterelnök csütörtöki bejelentésére.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reagált a miniszterelnök csütörtöki bejelentésére.","id":"20250307_magyar-peter-ukrajna-europai-unio-tagja-velemenynyilvanito-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047.jpg","index":0,"item":"671e65a8-db95-4bf1-a6a2-be76af32b52d","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_magyar-peter-ukrajna-europai-unio-tagja-velemenynyilvanito-szavazas-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 09:39","title":"Magyar Péter: Esélytelen, hogy Ukrajna a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","shortLead":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","id":"20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc.jpg","index":0,"item":"9a8b2e5f-8df9-4cb7-b796-d40176aa976c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","timestamp":"2025. március. 06. 06:55","title":"Véletlenül lakott területre dobott bombákat egy gyakorlatozó harci repülő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ötödével növelte profitját tavaly az OTP Bank, az eredmény meghaladta az ezer milliárd forintot. A nyereség nagyobb része külföldről jött, jól tejeltek az év közben bekebelezett bankok is.","shortLead":"Ötödével növelte profitját tavaly az OTP Bank, az eredmény meghaladta az ezer milliárd forintot. A nyereség nagyobb...","id":"20250307_otp-bank-2024-es-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"a04df162-a48b-4c73-9384-06e6fa2351bf","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_otp-bank-2024-es-eredmeny-profit","timestamp":"2025. március. 07. 07:57","title":"1000 milliárd forint fölé ugrott az OTP profitja tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb2d53-eda3-4f62-b3a7-68aa3d77724b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Március végén lesz Ragyogás, Mechanikus narancs és Űrodüsszeia is.","shortLead":"Március végén lesz Ragyogás, Mechanikus narancs és Űrodüsszeia is.","id":"20250305_Tagra-nyilt-szemekkel-nezhetunk-Kubrick-filmeket-a-Muvesz-Moziban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fb2d53-eda3-4f62-b3a7-68aa3d77724b.jpg","index":0,"item":"63e429b4-1ab4-48f7-a855-e2a08de3f2b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Tagra-nyilt-szemekkel-nezhetunk-Kubrick-filmeket-a-Muvesz-Moziban","timestamp":"2025. március. 05. 16:47","title":"Tágra nyílt szemekkel nézhetünk Kubrick-filmeket a Művész Moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7b729d-349d-4f8c-aa9b-8a03f3b1647c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A négykerekű Xiaomik egyelőre csak Kínában kaphatók, de hamarosan változni fog a helyzet.","shortLead":"A négykerekű Xiaomik egyelőre csak Kínában kaphatók, de hamarosan változni fog a helyzet.","id":"20250307_kiderult-mikor-tamadjak-le-a-vilagpiacot-a-xiaomi-autoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7b729d-349d-4f8c-aa9b-8a03f3b1647c.jpg","index":0,"item":"aa7168f9-e7ff-4e41-b99c-458763ae9351","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_kiderult-mikor-tamadjak-le-a-vilagpiacot-a-xiaomi-autoi","timestamp":"2025. március. 07. 07:59","title":"Kiderült, mikor támadják le a világpiacot a Xiaomi autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]