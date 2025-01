Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","shortLead":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","id":"20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"6f4eae24-248a-4bcb-bb37-952c45d514b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","timestamp":"2025. január. 06. 08:48","title":"„Rosszul vagyok, nem bírom!” – videó került elő a férfiról, aki rendőri intézkedés közben halt meg Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Tiszának az előrehozott választás témájának napirenden tartása – ezzel együtt leginkább annak elkerülése – mellett a pártépítés lesz a legfőbb feladata 2025-ben, a Fidesznek pedig a gazdaság felpörgetése és saját táborának megtartása. Mi vár a magyar politikára és a választókra a most kezdődő évben?","shortLead":"A Tiszának az előrehozott választás témájának napirenden tartása – ezzel együtt leginkább annak elkerülése – mellett...","id":"20250106_elorehozott-valasztas-eselyek-fidesz-tisza-part-ellenzek-gazdasagi-helyzet-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113.jpg","index":0,"item":"0eb61ea6-b24b-472b-8932-b6e89720718d","keywords":null,"link":"/360/20250106_elorehozott-valasztas-eselyek-fidesz-tisza-part-ellenzek-gazdasagi-helyzet-osztogatas","timestamp":"2025. január. 06. 06:30","title":"A választás időpontjánál is fontosabb, telik-e osztogatásra a Fidesznek, miközben a kilátásoknál csak a közhangulat rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","id":"20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a.jpg","index":0,"item":"193ae0b0-cdbe-4cad-bfec-287d5c5c7e85","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Akkora vihar van az USA-ban, hogy töröltek 1300 repülőjáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is visszavonulót fújt azzal, hogy visszatért az Instagramra. Helyette bevonult a konyhába, ahonnan korábban alig győzte kizavarni a nőket. Harry herceg felesége teljes kört írt le: lehet, hogy rövid ideig megfordult a brit királyi családban, de valójában mindvégig influenszer volt, és az is maradt. Csak a kommenteket nem szereti. ","shortLead":"A sussexi hercegné már nem a monarchiát akarja megreformálni, de még a magánélet védelméért indított harcban is...","id":"20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f.jpg","index":0,"item":"78189156-f2cc-4064-a3a0-36aa27ec5ebb","keywords":null,"link":"/elet/20250105_meghan-markle-netflix-fozomusor","timestamp":"2025. január. 06. 14:24","title":"Feministából stepfordi feleség – Meghan Markle még mindig nem döntötte el, hogyan menti meg a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán erők újabb támadást indítottak a nyugat-oroszországi Kurszk térségében, ahova tavaly nyáron hatoltak be.","shortLead":"Az ukrán erők újabb támadást indítottak a nyugat-oroszországi Kurszk térségében, ahova tavaly nyáron hatoltak be.","id":"20250105_orosz-ukran-hadsereg-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"cf125d82-1865-42f8-bf03-c8aafba8721e","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_orosz-ukran-hadsereg-kurszk","timestamp":"2025. január. 05. 16:22","title":"Támadást indított az ukrán hadsereg Kurszknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sikerült?","shortLead":"De sikerült?","id":"20250105_Pancserpuccsot-emlegetve-Magyaron-akart-utni-de-vegul-Orbant-is-eltalalta-az-Alapjogokert-Kozpont-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26a90eb9-a237-4f01-a859-64be6c02d194.jpg","index":0,"item":"b1fb835e-cbdc-434a-99d9-468601e35389","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Pancserpuccsot-emlegetve-Magyaron-akart-utni-de-vegul-Orbant-is-eltalalta-az-Alapjogokert-Kozpont-vezetoje","timestamp":"2025. január. 05. 20:45","title":"“Pancserpuccsot” emlegetve Magyaron akart ütni, de végül Orbánt is eltalálta az Alapjogokért Központ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat igencsak elszaporodott. A következmény: újra megjelent a területen egy madárfaj, amit egy évszázada nem láttak arrafelé.","shortLead":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat...","id":"20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56.jpg","index":0,"item":"95d36b67-3694-4387-8393-177650b7b355","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_termeszetvedelem-kamaka-polineziai-viharfecske-madar","timestamp":"2025. január. 05. 14:03","title":"Óriási természetvédelmi siker: 100 év után visszatértek a kihalás szélén álló viharfecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efdcef-8288-431b-8988-bf96148ea25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyja azt írta a Facebook-oldalán, hogy fiának hétfő este megállt a szíve.","shortLead":"Az anyja azt írta a Facebook-oldalán, hogy fiának hétfő este megállt a szíve.","id":"20250107_Meghalt-a-ferfi-aki-leugrott-a-Liszt-Ferenc-Nemzetkozi-Repuloter-galeriajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40efdcef-8288-431b-8988-bf96148ea25c.jpg","index":0,"item":"8d3722fb-1a4d-4dbb-aa67-5bdd101dd732","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Meghalt-a-ferfi-aki-leugrott-a-Liszt-Ferenc-Nemzetkozi-Repuloter-galeriajarol","timestamp":"2025. január. 07. 09:11","title":"Meghalt a férfi, aki leugrott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]