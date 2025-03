Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cded5263-6806-472b-81f1-604588e4652e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azóta a gyalázkodó nőt kirúgták a munkahelyéről, a megtámadott pincérnek pedig vaskos összeget gyűjtöttek össze az interneten.","shortLead":"Azóta a gyalázkodó nőt kirúgták a munkahelyéről, a megtámadott pincérnek pedig vaskos összeget gyűjtöttek össze...","id":"20250305_ohio-mexikoi-etterem-pincer-trump-gyulolet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cded5263-6806-472b-81f1-604588e4652e.jpg","index":0,"item":"3a4b9962-0cce-4c01-ae4f-56e4bae42548","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ohio-mexikoi-etterem-pincer-trump-gyulolet","timestamp":"2025. március. 05. 19:44","title":"Borravaló helyett azt írták a mexikói étterem pincérének, hogy „remélem, Trump deportál téged”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert J. Palladino a külügyminisztérium helyettes szóvivőjeként több alkalommal is felszólalt az emberi jogok megsértése miatt.","shortLead":"Robert J. Palladino a külügyminisztérium helyettes szóvivőjeként több alkalommal is felszólalt az emberi jogok...","id":"20250304_palladino-nagykovet-lmbtq-kina-oroszorszag-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8.jpg","index":0,"item":"fca1ebd8-2330-46d6-89d4-6c3c0bd41948","keywords":null,"link":"/elet/20250304_palladino-nagykovet-lmbtq-kina-oroszorszag-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 19:00","title":"Az új amerikai ügyvivő néhány éve még elítélte a csecsenföldi LMBTQ-közösség üldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95","c_author":"dr. Váradi Péter ","category":"360","description":"Sok szó esik a magyar egészségügy alulfinanszírozottságáról, de ez valójában csak a probléma egyik része. A bajok között van olyan is, amelyért nem az állam vagy az orvosok tehetők felelőssé. Vélemény.","shortLead":"Sok szó esik a magyar egészségügy alulfinanszírozottságáról, de ez valójában csak a probléma egyik része. A bajok...","id":"20250304_Varadi-Peter-A-magyar-egeszsegugy-negy-nagy-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95.jpg","index":0,"item":"5ea541fd-3c30-46ff-9494-2dd822ace060","keywords":null,"link":"/360/20250304_Varadi-Peter-A-magyar-egeszsegugy-negy-nagy-baja","timestamp":"2025. március. 04. 12:14","title":"Váradi Péter: A magyar egészségügy négy nagy baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump–Zelenszkij-találkozóról. ","shortLead":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump–Zelenszkij-találkozóról. ","id":"20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914.jpg","index":0,"item":"1f202bc1-2931-4baf-90a5-1fc7f601d9ce","keywords":null,"link":"/elet/20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","timestamp":"2025. március. 05. 13:21","title":"Így néz ki, ahogy a Charlie Hebdo szerint Trump öltözteti Zelenszkijt: „Jó lesz ez a hullazsák is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel üzemanyag helyett metanollal működik.","shortLead":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel...","id":"20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4.jpg","index":0,"item":"a92ef2ac-c8af-4e39-ac8e-e3d768152437","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","timestamp":"2025. március. 04. 16:03","title":"1953 tonnás gépszörny: megépült a gigantikus hajómotor, megoldhatja a hajózás egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15827ad6-2e4b-492f-8b43-6363d1cbd9db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szíriából elmenekült családot a katolikus egyházfő Leszboszról vitte magával Rómába.","shortLead":"A Szíriából elmenekült családot a katolikus egyházfő Leszboszról vitte magával Rómába.","id":"20250304_ferenc-papa-sziriai-menekult-csalad-leszbosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15827ad6-2e4b-492f-8b43-6363d1cbd9db.jpg","index":0,"item":"1ed33b82-f5a7-42e9-90c2-7da34efe93e1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-sziriai-menekult-csalad-leszbosz","timestamp":"2025. március. 04. 13:58","title":"Ferenc pápának köszönhetik az új életüket, most mindennap várják a híreket róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]