[{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, a forint erősödött. Aztán a dollár gyengülése megállt, a forint gyengült.","shortLead":"A dollár gyengült, a forint erősödött. Aztán a dollár gyengülése megállt, a forint gyengült.","id":"20250305_Trump-vamhaboruja-es-Ukrajna-politikaja-hullamvasutra-tette-a-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"75fe3afe-1236-49b6-8796-3f41b3940f5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Trump-vamhaboruja-es-Ukrajna-politikaja-hullamvasutra-tette-a-forintot","timestamp":"2025. március. 05. 11:23","title":"Trump vámháborúja és Ukrajna-politikája hullámvasútra tette a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, Lánczi Tamás pedig már törvénymódosítást is kezdeményezett a jogalkotónál. ","shortLead":"A főigazgató ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, Lánczi Tamás pedig már törvénymódosítást is kezdeményezett...","id":"20250305_Schmidt-Maria-arra-hivatkozva-tagadna-meg-kozerdeku-adatok-kiadasat-hogy-azokat-kulfoldrol-finanszirozott-ujsag-igenyelte-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d.jpg","index":0,"item":"e7ad32c3-6843-4543-b3a3-c2845f6520b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Schmidt-Maria-arra-hivatkozva-tagadna-meg-kozerdeku-adatok-kiadasat-hogy-azokat-kulfoldrol-finanszirozott-ujsag-igenyelte-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:46","title":"A Magyar Hang kérdéseket küldött Schmidt Máriának, aki arra hivatkozva nem válaszolna, hogy külföldről finanszírozzák az újságot, és így „külföldi szervezetekhez” kerülhetnek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Azt állította a Samsung a koreai sajtónak, hogy szigorúan betartják a magyar környezetvédelmi előírásokat.","shortLead":"Azt állította a Samsung a koreai sajtónak, hogy szigorúan betartják a magyar környezetvédelmi előírásokat.","id":"20250306_samsung-grafitpor-godi-gyar-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f.jpg","index":0,"item":"06f0c78d-2d1b-43d0-a74c-41771492e5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_samsung-grafitpor-godi-gyar-teto","timestamp":"2025. március. 06. 10:53","title":"A Samsung szerint csak grafitpor van a gödi gyár tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fd4e34-67df-45bd-92f2-85317522ffc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brutalista vágásáért Oscarral jelölt Jancsó mindenesetre lájkolta, pedig a poszt további szóviccek komment cunamiját vonta maga után. ","shortLead":"A brutalista vágásáért Oscarral jelölt Jancsó mindenesetre lájkolta, pedig a poszt további szóviccek komment cunamiját...","id":"20250305_jancso-david-a-brutalista-oscar-jeloles-aldi-szovicc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77fd4e34-67df-45bd-92f2-85317522ffc9.jpg","index":0,"item":"277e1545-55ea-4b3d-95cc-890b48c6523a","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_jancso-david-a-brutalista-oscar-jeloles-aldi-szovicc","timestamp":"2025. március. 05. 11:07","title":"Az ALDI büntető szóviccet sütött el Jancsó Dávid Oscar-jelölésének a tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített cél a fiatalabb generációkat megszólító közösségimédia-jelenlét és célzott reklámkampányok kialakítása.","shortLead":"A kiskocsmák gyakorlatilag bármire költhetik a 3 millió forintos támogatást. A pályázati felhívásban külön nevesített...","id":"20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"99ec1319-b46c-4097-a5d3-b0f961d03e24","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Alternativ-gyermekvedelem-a-fiatalok-becsalogatasat-is-tamogatja-a-kormanyzati-kocsmaprogram-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 11:05","title":"Alternatív gyermekvédelem: a fiatalok becsalogatását is támogatja a kormányzati kocsmaprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","shortLead":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","id":"20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca.jpg","index":0,"item":"63b2df87-4a22-4265-b2bf-fb65541deb72","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","timestamp":"2025. március. 05. 09:47","title":"Elkoboznák a drogkereskedők teljes vagyonát, és akár ki is tilthatják őket egy településről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]