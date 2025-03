Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcbdf00-08a3-4b4d-b9dd-a9a4f1f5412c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány önkéntes árcsökkentésre próbálja rávenni a kereskedőket.","shortLead":"A kormány önkéntes árcsökkentésre próbálja rávenni a kereskedőket.","id":"20250305_aruhazlancok-arcsokkentes-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcbdf00-08a3-4b4d-b9dd-a9a4f1f5412c.jpg","index":0,"item":"175a0ec2-f5df-4d4b-9749-716690106b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_aruhazlancok-arcsokkentes-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 05. 21:20","title":"Miután selyemzsinórt kaptak Nagy Mártontól, árcsökkentésről számoltak be az áruházláncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5db80c0-662c-4b7c-a584-566e4b46a1a5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elektromos Alpine A390 a Renault sportos almárkájának első szabadidő-autója.","shortLead":"Az elektromos Alpine A390 a Renault sportos almárkájának első szabadidő-autója.","id":"20250306_ime-a-franciak-porsche-macan-rivalisa-a-legujabb-alpine-a390","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5db80c0-662c-4b7c-a584-566e4b46a1a5.jpg","index":0,"item":"fd4a9044-f443-47a7-af0a-00effeffa2fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_ime-a-franciak-porsche-macan-rivalisa-a-legujabb-alpine-a390","timestamp":"2025. március. 06. 08:41","title":"Íme a franciák Porsche Macan riválisa, a legújabb Alpine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22153847-01a8-49ba-8266-4fb132a7bd1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai az elsők, akik nagy biztonsággal állítják, a világ országainak lépése miatt regenerálódhat az ózonpajzs. ","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai az elsők, akik nagy biztonsággal állítják, a világ országainak lépése miatt...","id":"20250306_antarktisz-ozonlyuk-regeneralodas-ozonpajzs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22153847-01a8-49ba-8266-4fb132a7bd1c.jpg","index":0,"item":"afe19896-f8b9-40d4-bce3-cc4dfd8c6dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_antarktisz-ozonlyuk-regeneralodas-ozonpajzs","timestamp":"2025. március. 06. 15:03","title":"Most már egyértelmű: 10 éven belül teljesen bezáródhat az ózonlyuk az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat csökkentenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat...","id":"20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"d130d574-cf60-41cb-a63e-47d40bbb3819","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","timestamp":"2025. március. 05. 13:58","title":"A GVH-nak meglehetősen egyedi elképzelései vannak a verseny fogalmáról és a versenytörvény értelmezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható végig.","shortLead":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható...","id":"20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895.jpg","index":0,"item":"5e74508a-013c-4669-9926-12e5afdf24b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","timestamp":"2025. március. 06. 15:00","title":"A világ, ahogy Barkóczi Noémi látja - lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","shortLead":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","id":"20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730.jpg","index":0,"item":"b501936a-c9a2-4182-bfd5-bbb4703a863b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","timestamp":"2025. március. 05. 13:10","title":"Meghasadás: Szijjártó Péter orosz helyett amerikai nukleáris erőművekről egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414808a-1afb-43fe-99f2-1b2602ec1578","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zenekar énekese és menedzsere segít kiválasztani a műsor fellépőit.","shortLead":"A zenekar énekese és menedzsere segít kiválasztani a műsor fellépőit.","id":"20250305_fifa-foci-vb-felidei-show-coldplay","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e414808a-1afb-43fe-99f2-1b2602ec1578.jpg","index":0,"item":"4124e37a-8203-4308-a170-916d23bb63bb","keywords":null,"link":"/elet/20250305_fifa-foci-vb-felidei-show-coldplay","timestamp":"2025. március. 05. 19:17","title":"FIFA: A Coldplay-jel szervezik a 2026-os vb-döntő félidei show-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]