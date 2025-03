Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Azt állította a Samsung a koreai sajtónak, hogy szigorúan betartják a magyar környezetvédelmi előírásokat.","shortLead":"Azt állította a Samsung a koreai sajtónak, hogy szigorúan betartják a magyar környezetvédelmi előírásokat.","id":"20250306_samsung-grafitpor-godi-gyar-teto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfbb67a8-7f98-4f9f-870e-bdd81e9ee25f.jpg","index":0,"item":"06f0c78d-2d1b-43d0-a74c-41771492e5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_samsung-grafitpor-godi-gyar-teto","timestamp":"2025. március. 06. 10:53","title":"A Samsung szerint csak grafitpor van a gödi gyár tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket a kórházból.","shortLead":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket...","id":"20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b1f5ee63-9f7e-476a-a53a-1ea637267b1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","timestamp":"2025. március. 06. 12:46","title":"TASZ: Olyan kisbabák rekedtek a kórházakban, akikről nem mondtak le a szüleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről tárgyalnak.","shortLead":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről...","id":"20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c.jpg","index":0,"item":"0ad0210b-1198-4623-a02e-e39d11231064","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:51","title":"Így érkezett meg az EU-csúcsra Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","shortLead":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","id":"20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730.jpg","index":0,"item":"ca5e01f8-d919-4d40-9ffc-8ca4ce3062e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. március. 06. 08:39","title":"Tovább döglődik az autóipar, januárban is zuhant az ipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert J. 