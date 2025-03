A hírek szerint a jövő évi foci-vb New Jersey-i döntőjében félidei show-t terveznek a Super Bowl mintájára. A szervezést a Coldplay énekesére, Chris Martinra és a menedzserére, Phil Harvey-ra bízták, ők választják ki rá a fellépőket.

A nemzetközi labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino arról beszélt, hogy a negyedórás műsor történelmi jelentőségű lesz, és már be is dobott egy nevet, akit szívesen látna: Drake-et. A rapper fellépése újabb stációja lehet annak az adok-kapoknak, ami közte és Kendrick Lamar között megy már évek óta, és erre Infantino is reflektált. „Szóval csinálhatunk egy kis rivalizálást?” – humorizált a Fox reggeli műsorában.

Nem véletlenül, hiszen Lamar volt az egyik sztárja az idei Super Bowl félidei show-jának, és oda is szúrt a „riválisának”. Előadta ugyanis a Not Like Us című számot, amelyben azzal vádolja Drake-et, hogy kiskorúakkal folytat szexuális kapcsolatot. Drake emiatt már egyszer jogi lépéseket tett ellene, de Lamar most ismét megkockáztatta ezt. Valahol biztosan megérte, hiszen a közönségből ez a dal váltotta ki a leghangosabb reakciót. Akit érdekel, honnan indult a „nagy rapháború”, ebből a cikkünkből megtudhatja:

A 2026-os foci-vébét az Egyesült Államok Mexikóval és Kanadával közösen rendezi, a döntőnek a New Jersey-ben található MetLife Stadium ad otthont, itt kerül majd sor a félidei show-ra is, amelyet a FIFA már szeptemberben bejelentett.