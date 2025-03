Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14e91f61-acf1-4954-bea0-3019fde14fe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszak nagy részében az átlagot közelítette a hőmérséklet.","shortLead":"Az évszak nagy részében az átlagot közelítette a hőmérséklet.","id":"20250305_hungaromet-enyhe-szaraz-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e91f61-acf1-4954-bea0-3019fde14fe7.jpg","index":0,"item":"e4e643b3-0529-4284-9236-30ff79490abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hungaromet-enyhe-szaraz-tel","timestamp":"2025. március. 05. 19:55","title":"Értékelték a mögöttünk álló telet: enyhe és nagyon száraz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d3188-d2fe-4810-9521-3952bf951fb4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár az eladások csekély részét teszi ki a kanadai export, ez mégis csak aránytalan lépés a whiskeygyártó vezérigazgatója szerint.","shortLead":"Bár az eladások csekély részét teszi ki a kanadai export, ez mégis csak aránytalan lépés a whiskeygyártó...","id":"20250306_Kanada-bojkottalja-az-amerikai-szeszes-italt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85d3188-d2fe-4810-9521-3952bf951fb4.jpg","index":0,"item":"0a01cd17-bcc6-4019-8f6b-732c69050b36","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_Kanada-bojkottalja-az-amerikai-szeszes-italt","timestamp":"2025. március. 06. 08:18","title":"Kanada bojkottálja az amerikai szeszes italt, és ez rosszabb, mint a vám a Jack Daniel's gyártója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","shortLead":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","id":"20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f.jpg","index":0,"item":"5e0cc871-a430-46b1-97e2-5bd9f70372f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","timestamp":"2025. március. 06. 12:03","title":"iPhone-ja van? Több hasznos újítás is jön heteken belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég ellen.","shortLead":"Fogyasztói panaszok alapján folytattak vizsgálatot a tavaly megtévesztő hirdetése miatt megbüntetett ételfutár cég...","id":"20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce8890c8-dc54-4526-a4b9-09da40e075c6.jpg","index":0,"item":"aaa9d3d3-7b93-4451-bca5-e2707e91e7fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_foodora-birsag-fogyasztoi-panaszok-sara-botond-foispan-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 07. 11:18","title":"A Foodorát a GVH után a fővárosi kormányhivatal is több tízmillióra bírságolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint az aszpirin segíthet megakadályozni a rákos sejtek terjedését, ugyanakkor senkinek nem ajánlják, hogy magától kezdje el szedni a gyógyszert.","shortLead":"Brit kutatók szerint az aszpirin segíthet megakadályozni a rákos sejtek terjedését, ugyanakkor senkinek nem ajánlják...","id":"20250306_rak-terjedese-fajdalomcsillapito-aszpirin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"614bc706-19d5-48e9-a3c5-d90fd2dd4d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_rak-terjedese-fajdalomcsillapito-aszpirin","timestamp":"2025. március. 06. 20:03","title":"Megvizsgáltak egy olcsó fájdalomcsillapítót, kiderült: esélyt adhat a rákos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendszer miatt törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen kibújni alóla az információs önrendelkezési jogra hivatkozva.","shortLead":"A rendszer miatt törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen kibújni alóla az információs önrendelkezési jogra...","id":"20250305_Nemetorszag-birsag-vezetes-kozben-mobilozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d.jpg","index":0,"item":"f514c73a-8b4c-4219-b56e-59db1a2c3851","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Nemetorszag-birsag-vezetes-kozben-mobilozas","timestamp":"2025. március. 05. 15:58","title":"Új kamerákat vetnek be Németországban, ami automatikusan bírságol a vezetés közbeni mobilozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy Los Angeles-i filmrendező készítette a videót, amiben szakállas nők táncoltak a gázai riviérán. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i filmrendező készítette a videót, amiben szakállas nők táncoltak a gázai riviérán. ","id":"20250306_trump-parodia-amerikai-elnok-gaza-solo-avital","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"d0480395-1f8e-400f-8ce5-df086854a7df","keywords":null,"link":"/elet/20250306_trump-parodia-amerikai-elnok-gaza-solo-avital","timestamp":"2025. március. 06. 13:44","title":"Egy Trump-paródia volt az a videó, amit az amerikai elnök megosztott Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]